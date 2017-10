1 CONDIVISI Condividi Tweet

Eva Henger attacca i vip del Grande Fratello in difesa di Raffaello Tonon. A pochi giorni dal suo ingresso al GF Vip come nuovo concorrente insieme a Carmen Russo e Corinne Clery, il 38enne milanese ha fatto subito nascere le prime polemiche per la sua trasformazione fisica.

Opinionista tv che a 25 anni sembrava un 50enne per il suo look sofisticato e la voce profonda, oggi Raffaello appare irriconoscibile. Via i ricci e gli abiti eleganti, adesso è decisamente più moderno e alla moda. Tonon si è anche sottoposto ad alcuni trattamenti di chirurgia estetica per eliminare qualche chilo di troppo. Ma non solo.

Durante un live dalla Casa, il nuovo concorrente si è lasciato andare ad una confessione privata: ha raccontato del periodo di depressione che ha vissuto. Tuttavia, le reazioni di alcuni compagni d’avventura al reality di Canale 5 non sarebbero state appropriate. E qui è scesa in campo Henger, amica di vecchia data dell’opinionista scoperto da Maurizio Costanzo e famoso per le ospitate tv.

“Questo ragazzo l’ho conosciuto 12 anni fa facendo il reality La fattoria”, ha scritto Eva sulla sua pagina Instagram. “Mi sono affezionata tanto, perché è un ragazzo davvero sincero, simpatico, a volte comico, ma molto sensibile”.

“Oggi sentirlo parlare della depressione che lo travolge, mi ha commosso. Mentre parlava lo hanno chiamato in confessionale, e le persone che hanno ascoltato con “finto” interesse, “quasi commossi”, non hanno perso tempo a prenderlo in giro, chiamando “il conte caduto in disgrazia”. Che gente di merda che gira???! Per favore riguardatelo! L’ipocrisia e falsità sempre presente. Che tristezza… Insegnamento? Non aprite il cuore con la gente che è in gara con voi!”. Anche la figlia Mercedesz ha commentato lo sfogo della madre con gli stessi toni: “Hai detto bene mamma. Brava. Gente di merda”.