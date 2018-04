1 CONDIVISI Condividi Tweet

L’Isola è ormai finita per lasciare spazio alla nuova edizione del GF, ma lo scandalo del ‘canna-gate’ non sembra esser giunto a conclusioni: con le dichiarazioni di Alessia Mancini su un presunto “pre-accordo” tra Eva Henger e Francesco Monte, infatti, si riapre per l’ennesia volta il caso. Cosa nascondono i due ex naufraghi?

L’accordo tra Eva Henger e Francesco Monte: “Vengono dalla stessa agenzia, i patti erano già stabiliti”

Intervistata da FanPage, la dolce metà di Flavio Montrucchio ha voluto dire la sua sulla vicenda che ha fatto tanto discutere i social, il pubblico e i colleghi della Marcuzzi (leggi le ultime dichiarazioni di Simona Ventura sul canna gate). Ecco le sue dichiarazioni:

“Se Eva ha detto certe cose è perché avrà avuto un motivo. Forse, dette in quel modo e in quel momento, possono essere sembrate dettate dalla rabbia. Non so dirti se le sue accuse siano vere o meno, ma non mi sento nemmeno di criticarla. Bisogna mettersi nei suoi panni. Uscire per primi, dopo tante aspettative, è difficile da digerire.”

Ed ecco venir fuori la faccenda dell’accordo tra Eva Henger e Francesco Monte: “Per quello che so, era molto arrabbiata perché con Francesco Monte aveva in comune la stessa agenzia e tra loro esisteva un accordo tacito per il quale non si sarebbero nominati. Mi chiederei più per quale motivo Francesco abbia scelto di nominare proprio lei nonostante questo accordo pregresso”.

La conclusione dell’ex naufraga: “Hanno fatto male e hanno pagato entrambi”

In questo modo la showgirl motiva tutto quello che c’è stato dopo: le discusioni, le polemiche e le accuse dell’attrice nei confronti del tronista. “Lei ci è rimasta malissimo e credo sia stata quella la molla che ha scatenato la sua rabbia – conclude – L’errore è stato proprio questo, mettersi d’accordo prima del gioco, ed è qualcosa che hanno pagato entrambi.”

Cosa ne pensate di questo retroscena?