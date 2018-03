189 CONDIVISI Condividi Tweet

Eva Henger fa i nomi dei naufraghi che hanno fumato marijuana con Francesco Monte. Bandito il “canna-gate”, l’Isola dei Famosi ha voluto mettere la parola fine all’intrigo che ha tenuto banco fino ad oggi per “abbracciare” l’attacco omofobo di Franco Terlizzi sui gay, in particolare Craig Warwick.

Una triste pagina di televisione. Per questo, mentre anche a Barbara D’Urso è stato messo un bavaglio sull’argomento, ci ha pensato Striscia la Notizia a riportare l’attenzione sulla questione droga in Honduras. Il tg satirico di Antonio Ricci appoggia apertamente Eva Henger e punta a mettere Magnolia, la produzione del programma, con le spalle al muro.

Nella puntata andata in onda il 5 marzo, disponibile sul sito di Striscia, la trasmissione condotta da Ficarra e Picone ha proposto un nuovo stralcio dell’intervista “fuori onda” registrata settimane fa con l’ex attrice a luci rosse. La concorrente ha rivelato a Max Laudadio che altri tre naufraghi avevano consumato erba con Francesco Monte. I nomi in questione sono quelli di Marco Ferri, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta.

“Sì, hanno fumato anche altri, meno di lui (Francesco Monte, ndr) sicuramente. Erano coso, Marco, che fumava sempre con lui, e c’era Paola, Rosa e Marco”, ha dichiarato. Questi concorrenti corrispondono al “quartetto del segreto”, il nomignolo che Alessia Mancini aveva loro attribuito durante una conversazione con Jonathan. “La notte andavano e facevano le robe”, aveva detto l’ex gieffino.

Striscia ha anche tirato in ballo Craig Warwick e Barbara D’Urso. Il primo avrebbe accusato il finto malore proprio per sfuggire alle testimonianze sul “canna-gate”. La seconda avrebbe eliminato ogni riferimento alla vicenda nei suoi programmi, “pressata” dai piani alti di Magnolia. “C’era uno schema, dovevano fare la macchina della verità ma non ho più avuto nessuno. E allora che faccio?”, ha raccontato a Valerio Staffelli. “Io ho scelto la linea della verità”, ha aggiunto. Eppure, nelle sue trasmissioni, di questa faccenda non c’è più neanche l’ombra.