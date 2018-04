Eva Henger nei guai per non aver pagato l’affitto: stipendio pignorato

40 CONDIVISI Condividi Tweet

Eva Henger nei guai ancora una volta, ma non per L’Isola dei Famosi. Il reality di Canale 5, infatti, adesso non c’entra nulla. La showgirl avrebbe scordato di pagare alcune rate dell’affitto e questo le ha comportato conseguenze gravi. La notizia è stata fornita dal sito Dagospia.

Eva Henger nei guai: non paga l’affitto e le pignorano lo stipendio

Stando a quanto riportato da Dagospia, Eva Henger non avrebbe pagato per lungo tempo le rate dell’affitto: “Flash! A furia di fare le pulci agli altri Eva Henger si ritrova con qualche pulce addosso: non ha pagato gli affitti di casa e così finisce pignorata presso terzi (Mediaset e Magnolia) per migliaia di euro“.

I creditori della Henger, quindi, sono stati costretti a pignorare gli ultimi stipendi della donna provenienti da Mediaset e Magnolia per le comparse a L’Isola dei Famosi. Un bel colpo per Eva che non ha avuto un attimo di pace da quando è scoppiato il cannagate. Nel frattempo, l’opinione pubblica continua a dividersi tra lei e Francesco Monte, nel tentativo di capire chi dei due abbia detto la verità. Secondo alcune recenti dichiarazioni dell’ex naufrago Franco Terlizzi, comunque, Giucas Casella e Craig Warwick avrebbero spinto la donna a parlare con la promessa di aiutarla a far venire fuori la verità per poi tirarsi indietro.

Il marito di Eva Henger al GF Nip?

I nomi dei concorrenti del Grande Fratello Nip sono stati svelati solo in parte e la curiosità cresce sempre più. Del cast dei coinquilini della casa di Cinecittà vorrebbe far parte anche il marito della Henger, Massimiliano Carlotti: “La Casa la smonterei pezzo per pezzo e pure tutti i piani segreti. Mi metterei a nudo ma farei squadra. Sarei come sempre senza filtri, ma soprattutto sarei vero, come merita di essere la TV. Ma credo che questo spaventi. Quelli come me fanno paura perché non si vendono e quindi non si gestiscono facilmente“. Cosa ne penserà la conduttrice Barbara D’Urso?