Come anticipato poche ore prima della puntata del 5 febbraio 2018, un certo naufrago ha lasciato l’Isola Dei Famosi: qual è stato, invece, il commento di Eva Henger sulla droga di Francesco Monte, dopo aver saputo del suo allontanamento dal gioco? Ecco le dichiarazioni dell’ex concorrente:

Le dichiarazioni di Eva Henger sulla droga di Francesco Monte

Alessia Marcuzzi le ha immediatamente spiegando il tipo di provvedimento che era stato preso nei confronti dell’ex tronista in seguito alla sua segnalazione: “Eva ti dico subito che Monte è tornato in Italia per difendersi dalle tue accuse. Che ne pensi?“.

La sua risposta è stata diretta e senza fronzoli: “Io ho rischiato 12 anni in Honduras per colpa di una bravata di Francesco Io ho una bambina di 8 anni e rischiavo di vederla a 20 anni. Francesco davanti a tutti noi ha preso da una persona della marjiuana. In Honduras c’è stata una rivolta e ogni 100-200 mt c’erano dei controlli, Se ci perquisivano finivamo nei guai“.

Dopo questa confessione di Eva Henger sulla droga di Francesco Monte e sul pericolo che avrebbe corso, la presentatrice la incalza: “Ma allora perché hai aspettato tanto a dire la verità?“, e lei: “La verità non va in prescrizione“.

A quel punto i toni si fanno più seri: “Stai dicendo delle cose gravissime – afferma la Marcuzzi – a noi non hai detto niente e questa è la tua parola e ti assumi le tue responsabilità. Se fosse successo davvero così perché non dirlo subito“.

Perché la Henger non aveva parlato subito?

“Perché quella sera – ha raccontato l’ex naufraga – quando io ho visto Francesco prendere quella roba non ero sicura se ce l’avesse ancora, quando a casa ha iniziato a usarla ho capito che l’aveva portata con sè. Io l’ho detto e non sono stata la sola“.

Di fronte alla domanda della Venier (“Lo rifaresti?“), la Henger infine ribadisce: “Non lo so: Io sono molto attaccata alla realtà. Forse non lo rifarei per tutelare la mia famiglia. Sicuramente non è stata la sede migliore per dirlo. Sono cose gravi, ma lo abbiamo detto subito in confessionale, durante la prima puntata non c’è stato tempo. Non è giusto che si faccia un processo a me“.