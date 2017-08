310 CONDIVISI Condividi Tweet

Le foto di Ezio Greggio in vacanza con la fidanzata hanno colpito i fan del conduttore di Striscia la Notizia. Il comico si sta godendo giorni di relax in una piccola crociera su uno yacht al largo di Saint-Tropez. In sua compagnia c’è la fidanzata Simona Gobbi, con la quale fa coppia da ormai otto anni.

Paparazzati dal settimanale Novella 2000, i due si rilassano tra selfie e baci appassionati, carezze e abbracci. Ma chi è Simona, la donna che ha “rubato” il cuore a Ezio?

Ex studentessa di Lettere, Gobbi ha 29 anni (ben 34 di differenza con Greggio) e oggi lavora al Montecarlo Film Festival. Non a caso: la prima manifestazione al mondo interamente dedicata alla commedia è organizzata dal 2001 da Greggio (nata da un’idea sua e di Mario Monicelli) al Grimaldi Forum di Monte Carlo nel Principato di Monaco.

Gobbi è una persona molto riservata e sulla sua relazione con il conduttore di Striscia non ha mai rilasciato nessuna dichiarazione pubblica. La differenza d’età non sembra essere un problema per loro, anzi. Il loro amore procede a gonfie vele.

Ezio Greggio in vacanza con la fidanzata: le foto

Colpito dalla scomparsa di Gero Caldarelli, l’uomo dentro il Gabibbo al quale ha tributato un commosso omaggio su Instagram, Greggio è innamorato più che mai. Lui e Simona si sono conosciuti durante una vacanza in Corsica. Gobbi è riuscita subito a sostituire Isabel Bengochea nel cuore di Ezio. Il conduttore e attore è stato sposato con la spagnola per quasi 20 anni, prima di chiedere il divorzio. Dal loro legame sono nati due figli, Gabriele e Giacomo. Il più grande tra i due ha 27 anni, appena due meno di Simona. Secondo i beninformati, i due sono anche pronti al grande passo. In fondo l’amore non ha età, come dimostrano questi scatti.