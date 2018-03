232 CONDIVISI Condividi Tweet

Ezio Greggio ricorda papà Nereo, una persona semplice che gli ha trasmesso i valori importanti della vita. Un uomo di poche parole, ma capace di slanci di bontà assoluta e dal rigore morale elevatissimo. L’attore e conduttore ha voluto omaggiare il genitore a margine del Festival de la Comédie di Monte-Carlo. La kermesse, da lui ideata assieme a Mario Monicelli, è giunta quest’anno alla 15° edizione.

La notizia era arrivata lo scorso 26 gennaio: all’età di 95 anni è morto il padre di Ezio Greggio, il signor Nereo. Un uomo dalla vita incredibile: soldato in Grecia durante la Seconda guerra mondiale, tre anni in un campo di concentramento in Germania, poi il ritorno in Italia e tanti anni di lavoro come direttore di un’azienda tessile dove lavorava anche la mamma di Ezio, Luciana Boggiani, scomparsa lo scorso anno.

Ezio Greggio ricorda papà Nereo: le sue parole

“Mio papà ha vissuto una vita intensa, quasi cinematografica, soprattutto in gioventù: per quattro anni ha combattuto la guerra e per tre è stato nei campi di concentramento”, ha detto Greggio a Vanity Fair. “Da lui ho imparato tutto, anche l’ironia. Era un fan della commedia e fino all’ultimo giorno non si è fatto mancare l’umorismo”. Quando Ezio decise di diventare un comico e tuffarsi nel mondo dello spettacolo, “come tutti i genitori quando vedono che i figli scelgono un mestiere incerto non sono entusiasti. Poi invece Nereo ha capito che il cabaret era la mia strada e mi ha seguito con grande attenzione”.

Concluso con successo il Festival de la Comédie di Monte-Carlo, il volto simbolo di Striscia la Notizia si prepara ad una nuova avventura. “Abbiamo appena terminato di scrivere, insieme a Giovanni Veronesi e Filippo Bologna, la prima stesura di un film che sarà a cavallo tra commedia e dramma. Spero che di qui a un anno riusciremo a portarlo a casa”.