Fabio Testi sposa Antonella a 76 anni e lo fa finalmente in chiesa. L’attore ha annunciato le sue nozze religiose con Antonella Liguori, gallerista d’arte di quasi trent’anni meno di lui. La coppia si è già sposata nel 2015 con rito civile.

Allora i due avevano scelto Capri come location esclusiva per il fatidico sì: la cerimonia della star di Il giardino dei Finzi Contini si era svolta con amici e parenti al belvedere di Damecuta. Ma per il sex symbol del cinema di genere degli anni Settanta quell’unione non bastava.

“A 76 anni ho deciso di sposarmi in chiesa con Antonella, la donna della mia vita”, ha spiegato Testi in un’intervista al settimanale Chi. “Siamo legati da nove anni e due anni fa ci siamo sposati civilmente a Capri ma ora ho ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento del mio primo matrimonio, e stiamo organizzando di sposarci in chiesa, lo faremo qui sul Lago di Garda”.

Per Testi si tratta del secondo matrimonio. L’attore, originario di Peschiera del Garda, nel 1979 aveva sposato la stilista spagnola Lola Navarro, da cui ha avuto tre figli: Fabio, Thomas e Trini. Adesso, a 76 anni, è pronto a portare la sua Antonella all’altare. Proprio alla compagna attribuisce parte del merito della sua splendida forma fisica: “Quando sposi una donna che ha 30 anni meno di te devi restare sveglio e tenerti in forma. Alla mia età potrei lasciarmi andare ma temo la concorrenza (ride, ndr). Comunque l’affare lo ha fatto lei”.

La polemica sull’ormai tristemente nota lista di motivi per scegliere le ragazze dell’Est, che l’ha visto coinvolto a Parliamone… sabato, è ormai alle spalle. “In tv mica ti chiamano per essere banale, è chiaro che punti a raccontare qualcosa sopra le righe. Gli autori lo sapevano. Ma è stata data la colpa solo a me e a Paola Perego: forse conveniva di più così”.

Infine, sullo scandalo Weinstein, Testi ha un’opinione diversa dei fatti: “Bisogna vedere cosa si intende per molestie, anche un complimento può essere inteso come una molestia. Non penso che un uomo di così grande successo sia un cretino, si sarà fatto avanti dove ha visto che c’era la possibilità di farlo”.