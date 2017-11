90 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabio Volo rivela di essere stato molestato quando era poco più che ventenne. L’attore e scrittore ha confessato per la prima volta di aver subito anche lui delle pesanti avances. Parole che arrivano dopo i vari scandali che hanno sconvolto il mondo dello spettacolo, dal sexgate Weinstein (con le recenti dichiarazioni al veleno di Uma Thurman) al caso Fausto Brizzi.

“Quando facevo il cantante, ed ero giovanissimo, andai ad esibirmi in un festival”, ha raccontato Volo. “Uno degli organizzatori, che era gay, bussò alla porta della mia camera”.

Il riferimento è agli inizia della sua carriera, prima del grande successo televisivo con Le Iene. Tra il 1994 e il 1995, infatti, Volo ha inciso alcuni singoli eurodance cantati in italiano per l’etichetta bresciana Media Records, uno dei quali intitolato Volo, da cui deriva il suo nome d’arte (il suo vero cognome è Bonetti).

Soltanto nel 1996 ha abbandonato la carriera musicale ed è diventato uno dei conduttori di punta a Radio Capital, diretta da Claudio Cecchetto. “In quel momento stavo per farmi la doccia, così gli aprii la porta con l’asciugamano legato in vita”, ha continuato nel suo racconto alla trasmissione radiofonica Un giorno da pecora.

Fabio Volo rivela di essere stato molestato a 20 anni

“Lui mi salutò e mi chiese se avessi bisogno di compagnia. Io gli risposi di no. Lui a quel punto aggiunse: ‘Se vuoi ti lavo la schiena’…”. Volo, però, seppe reagire. “Ero un ragazzotto di Brescia e gli dissi: ‘Facciamo che conto fino a cinque. Se al cinque sei ancora qui, ti stacco la testa!’”, ha spiegato a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. “Ma in questi casi c’è molta differenza tra uomo e donna. Se fossi stato una ragazzina magari avrei avuto paura a dirlo, magari le cose sarebbero andate in modo diverso”.