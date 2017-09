292 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Bracconeri insulta Kyenge e finisce bannato da Twitter. Sono costati cari all’ex Bruno Sacchi di I ragazzi della Terza C i commenti razzisti rivolti sul social network all’ex ministra dell’integrazione.

Non è la prima volta che l’attore finisce nell’occhio del ciclone per le sue dichiarazioni. Dopo il tweet sul caso Giulio Regeni che aveva creato grande dissenso sul web, nei mesi scorsi di lui si era parlato per un discusso post in cui sosteneva che i gatti fossero simbolo di terrorismo. “Solo un attentato può liberarci da Pd e clandestini”, aveva poi ribadito.

Ora Bracconeri ha fatto decisamente di peggio. L’ex usciere di Forum, capace di criticare la trasmissione condotta a suo tempo da Rita Dalla Chiesa, ha offeso e denigrato Kyenge. Nel giorno degli arresti dei quattro africani che hanno stuprato la turista polacca e la transessuale peruviana sul lungomare di Rimini, l’attore ha pubblicato due post durissimi contro l’ex ministra.

“Non mi viene il nome della buzzicona muslim che era ministro”, il suo primo cinguettio. Il secondo ancora più esplicito: “Ti ho trovata Kyenge”, taggando la politica di origini congolesi, prima ministra afro-italiana della storia repubblicana. “Non dici niente dei tuoi fratelli merde muslim? Sei abituata, conosci i vostri usi con capre? Fate schifo! Via!”.

Fabrizio Bracconeri insulta Kyenge: bannato

Subito dopo il post della discordia, sommerso di critiche e commenti negativi, l’account di Bracconeri è stato immediatamente sospeso. Sui social le polemiche sono andate avanti per ore. Al momento il suo profilo risulta irraggiungibile. “Twitter sospende gli account che violano le regole”, si legge tra le regole del social network. Bracconeri, 52 anni, non è nuovo a comportamenti del genere. Nostalgico, negazionista e cospirazionista, nel 2014 aveva tentato di entrare in politica candidandosi alle elezioni Europee con Fratelli d’Italia: per fortuna non era stato eletto.