303 CONDIVISI Condividi Tweet

La lettera di Fabrizio Corona a Jeremias Rodriguez ha regalato un momento intenso al concorrente prima dello sfortunato esito della puntata. Non c’è che dire: è stata davvero una brutta serata per il fratello di Belen… Dopo il due di picche con la bella Aida Yespica, è arrivato anche il risultato sfavorevole del televoto. E addio GF Vip!

La lettera di Fabrizio Corona a Jeremias Rodriguez: ecco cosa gli aveva scritto il suo ex cognato

La scorsa settimana lo abbiamo visto nervoso contro Cecilia e Ignazio al GF Vip durante la lunga catena di salvataggi e ripescaggi capitanati da Raffaello Tonon. Questa settimana, però, non è riuscito a spuntarla. E poco prima dell’annuncio, è stato convocato in confessionale per una dedica a sorpresa.

Direttamente dal carcere di San Vittore, ecco la lettera che ha scritto Fabrizio Corona a Jeremias Rodriguez, suo ex cognato ai tempi della chiacchieratissima storia d’amore con Belen ma anche, semplicemente, un amico.

“I ricordi sono la bellezza del mondo e tu sei un ricordo bellissimo di una parte molto intensa della mia – scrive l’ex fotografo dei vip al fratello della sua ex – Mi sembra ieri che ti sono venuto a prendere all’aeroporto di Linate con le tue sorelle […] Sei sempre stato uno spirito libero, un puro, attaccatissimo alla tua famiglia.”

Le parole dell’ex fotografo hanno fatto emozionare il concorrente

“Quante volte abbiamo discusso perché quello che ci accomuna è l’istintività, ma ci volevamo un gran bene e ci rispettavamo. Oggi ti seguo da qui, da dentro quattro fredde mura – scrive, a pochi giorni dal ricovero in ospedale a causa di un malore improvviso – Questo viaggio ti deve servire a migliorare, a porti obiettivi, e ad essere d’aiuto. E’ giunta l’ora di crescere, non puoi più permetterti di dimenticare le persone che ami. […] Siamo con te ti voglio bene.“