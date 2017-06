0 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Corona cacciato dall’aula del tribunale: il protagonista del film autobiografico Metamorfosi, ex storico di Nina Moric e Belen, ha risposto davanti al giudice all’accusa riguardo i famosi 2.6 milioni di euro sotttratti al fisco, ma durante l’udienza qualcosa è andato storto e gli hanno chiesto di allontanarsi.

Il presidente del collegio non ci vede più e lo caccia dall’aula durante il processo

Continuano le disavventure dell’ex fotografo dei vip, che inizialmente era apparso molto calmo e sicuro di sé davanti alle autorità giudiziarie. Dopo gli ultimi aggiornamenti sul processo Corona riguardo la testimonianza del suo fiscalista (e le ingenti somme che guadagnava mensilmente), l’ultima notizia che lo riguarda è relativa ad un brutto incidente in aula, seguito poi dall’inesorabile condanna.

Secondo la ricostruzione – attestata da Il Giornale – l’imputato avrebbe urlato “Vergogna, voglio giustizia” Il motivo per cui i media hanno riportato di Fabrizio Corona cacciato dall’aula durante l’udienza viene proprio da questo comportamento sopra le righe, un momento di sfogo e rabbia avvenuto subito dopo la produzione di atti da parte dell’accusa.

Differentemente dall’impatto iniziale, il paparazzo aveva cominciato a mostrarsi molto pù nervoso e suscettibile davanti alla giuria e all’accusa, fino poi a scoppiare in queste urla che, com’era facile da prevedere, hanno infastidito il presidente del collegio, il quale ha ordinato immediatamente di farlo allontanare dal suo posto, sospendere l’udienza e riportarlo in carcere.

Fabrizio Corona cacciato dall’aula: arriva la sentenza per l’imputato, ecco quanti anni di carcere gli toccheranno

Il momento di ‘escandescenza’ del vip arriva poco prima della sentenza, che lo condanna ufficialmente a 5 anni di carcere.

Solo pochi mesi fa, ad aprile, abbiamo letto di Corona attacca il compagno di Nina Moric, Luigi Favoloso, e pochi giorno dopo la testimonianza di Belen, che sembra averlo ulteriormente inchiodato con le sue parole: “Corona era l’uomo delle buste. […] Anche quando andavamo al ristorante, quasi tutte le sere, lui tirava fuori la busta e io dicevo ‘Fabrizio per favore, mettila via’. Era fissato coi contanti, lui e i suoi collaboratori parlavano sempre di soldi. Non sono mica tonta. E’ evidente che nascondeva i soldi, altrimenti cosa faceva, li buttava dalla finestra? […] Fabrizio aveva una carta di credito che non usava mai, ogni volta che saliva in macchina aveva delle buste che contenevano 10-15 mila euro“.