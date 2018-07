1 CONDIVISI Condividi Tweet

In pochissimi potevano sapere dell’incontro particolarmente ravvicinato di Fabrizio Corona con Monica Bellucci. A quanto pare anche la splendida attrice (leggi qui i suoi prossimi film) avrebbe ceduto al fascino dell’ex fotografo dei vip. Ecco il racconto:

Il flirt di Fabrizio Corona con Monica Bellucci: “Avremmo potuto fidanzarci”

Intervistato da Chi, l’ex di Nina Moric e Belen ha deciso di svelare questo importante dettaglio del suo passato. Una storia risalente a quando era poco più che diciottenne, piena di emozioni e sentimenti, ma ancora un po’ “impacciata”:

“Ero poco più che maggiorenne quando conobbi Monica Bellucci – racconta – Mio padre lavorava per la Rai e faceva un programma che si chiamava Italians. Arriva lei, bella, bellissima. Ricordo tutte le sensazioni di quel momento. Chiacchieriamo un po’, c’era complicità tra noi. Però ero un ragazzino e non ho avuto la forza di portare avanti quel flirt che era iniziato. Altrimenti? Ci saremmo fidanzati. Con lei avevo percepito quelle sensazioni poi ritrovate con Belen e, oggi, con Silvia”.

Dopo il momento-nostalgia di Fabrizio Corona con Monica Bellucci, si torna al presente: quello del suo rapporto con la Provvedi. Dopo una breve crisi, sono pronti a tornare sui loro passi: “Sul matrimonio sono d’accordo. Silvia sa già che, se tutto andrà bene, il prossimo anno vorrei sposarla“.

La confessione dopo il carcere: “Mi drogavano con psicofarmaci che abbassavano il desiderio fisico”, racconta l’ex fotografo dei vip

Un’ultima confessione svela le ‘conseguenze’ che la detenzione ha avuto su di lui: “In carcere hanno iniziato a drogarmi con degli psicofarmaci che ammazzano il desiderio. Totalmente. Per questo quando esci e hai voglia di spaccare il mondo il primo pensiero vola alla pillola magica. Io ne faccio uso, lo faccio per me, ma anche per la mia compagna. Duro due orette piene. Non male. Questo lo trovo romantico”.