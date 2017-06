0 CONDIVISI Condividi Tweet

Con un colpo di scena degno dei migliori film ambientati in tribunale – come Il Socio e Philadelphia – l’esito di uno dei processi più seguiti dello showbusiness si è concluso con una sentenza che sta facendo molto discutere, soprattutto dopo la reazione dell’imputato: Fabrizio Corona condannato ad un anno di carcere.

Finisce il processo all’ex fotografo dei vip

Questa la decisione presa dal giudice Giulio Salvini, che dopo aver valutato attentamente il caso – che prevedeva una serie di accuse, tra cui ‘sottrazione fraudolenta delle imposte’ (per cui l’ex fotografo dei vip è stato giudicato colpevole) – ha deciso che la pena da scontare sarà quella del ritorno in carcere per altri 12 mesi.

Solo poche settimane fa si temeva il peggio, con il brutto episodio di Fabrizio Corona cacciato dall’aula dopo aver urlato ”Vergogna! Voglio giustizia” davanti al Presidente del Collegio, adesso invece i suoi cari festeggiano la notizia di Fabrizio Corona condannato a solo un anno di carcere e assolto dai due reati – ben più gravi – che pendevano sulla sua testa: quello di intestazione fittizia dei beni e la violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione.

“Corona resta in carcere perché il Tribunale di sorveglianza ha revocato il suo affidamento, ma, essendo venuto meno il mandato di cattura, le cose cambiano di molto. Fabrizio riprenderà, quindi, il suo percorso – ha dichiarato il suo legale Ivano Chiesa- Sono felice, felicissimo – ha aggiunto il legale – continuo a ridere e sono anche un po’ distrutto, perché Fabrizio, subito dopo la lettura della sentenza, mi ha riempito di botte e mi ha detto “sei fortissimo”. Avevo detto che il giudice Salvini era un fuoriclasse e così è stato. Già sei mesi fa, ha aggiunto rivolto ai cronisti, aveva detto che non esisteva il reato di intestazione fittizia e che Fabrizio non c’entra niente con la mafia e nemmeno con la criminalità organizzata».

Fabrizio Corona condannato ad un anno di carcere e assolto dai reati che gliene avrebbero fatti rischiare 5

Al termine del processo il sospiro di sollievo è stato tale per il vip che, contrariamente all’episodio iroso della seduta precedente, stavolta si è lasciato scappare un grido, accompagnato dai pugni sul tavolo: “Sì! Giustizia è fatta!“, per poi andare a baciare appassionamente Silvia Provvedi.