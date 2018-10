0 CONDIVISI Condividi Tweet

Continua la battaglia personale di Fabrizio Corona contro Blasi e Totti. Sono giorni, infatti, che l’ex paparazzo giura vendetta nei confronti della famosa coppia romana attraverso messaggi subliminali lanciati via social. Cosa avrà in serbo Corona?

Fabrizio Corona contro Blasi e Totti: “Non svegliare il can che dorme…”

La sua apparizione al Grande Fratello Vip ha scatenato un gran caos, non tanto per il chiarimento con l’ex Silvia Provvedi, ma quanto più per gli insulti che son volati in studio tra lui e la conduttrice Blasi. Quest’ultima gli ha rinfacciato di episodi avvenuti 13 anni prima quando, poco prima delle nozze, pare che Francesco Totti abbia tradito la futura moglie con Flavia Vento (che risponde alle accuse in un’intervista a Barbara D’Urso).

Intanto Corona continua la sua battaglia mediatica pregando il popolo di Instagram di smettere di seguire la Blasi e di tenersi pronti alla sua vendetta: “Non svegliare il can che dorme, presto la verità“, scrive Corona in una storia Instagram che raffigura il libro di Totti, Un Capitano, scritto a quattro mani col giornalista Paolo Condò. Il pubblico resta col fiato sospeso in attesa di conoscere la verità del fotografo delle star.

Mario Balotelli scende in campo per difendere Totti

Mentre Corona sfascia camerini, minaccia vendetta e fa numerosi appelli ai suoi fan, amici e opinione pubblica si spaccano in due. In primis c’è Mario Balotelli che difende Ilary Blasi pubblicamente tramite i suoi social, mentre dall’altro lato Belen Rodriguez inizia a seguire l’ex fidanzato su Instagram proprio giovedì sera dopo la lite mediatica. Molti l’hanno interpretata come una presa di posizione dell’argentina, ma lei ha messo a tacere le polemiche con un semplice commento: “Fabrizio è un mio amico…Tutto qui! Devono sempre montare casi sul niente!!! Besitos“.