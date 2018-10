0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nuova puntata del GF Vip, nuovo episodio della polemica di Fabrizio Corona contro Ilary Blasi: dopo aver mostrato in video le dichiarazioni dell’ex Silvia Provvedi che hanno fatto infuriare Aida Nizar, la presentatrice è stata citata dal fotografo dei vip su Instagram.

Il post su Instagram di Fabrizio Corona contro Ilary Blasi

Già durante la scorsa messa in onda dell’8 ottobre la moglie di Totti aveva lanciato una piccola frecciatina – a cui aveva fatto eco un attacco diretto e senza peli sulla lingua di Aida Nizar, che ha tuonato: ” “Che cogl***, che pezzo di mer***. Come si fa a parlare così di una donna che ha fatto tanto per te? Mezza sega, che schifo sto guardando? Non ho parole per esprimere il mio sdegno davanti a queste parole così orribili. Bisognerebbe sempre rispettare le relazioni vissute e specialmente le persone che hanno fatto tanto per noi. Forza Silvia“

A quel punto, poco prima della puntata del 15 ottobre, sui social è comparso un post di Fabrizio Corona contro Ilary Blasi che diceva: “Parlate, parlate…

Usate pure la mia immagine, ma almeno imparate a farlo, non mi sembra che i risultati siano stati vincenti. A breve vi spiegherò il significato della parola”, con tanto di tag alla presentatrice. La quale, in diretta, ha replicato: “Noi siamo qui come ogni lunedì, se vuole parlare. Se non vuole, ce ne faremo una ragione, come abbiamo fatto negli ultimi due anni”. Piccolo momento di tensione con Alfonso Signorini, che le ha ricordato che su Chi uscirà un pezzo proprio incentrato sull’ex fotografo dei vip. E lei, infastidita: “Delle interviste e dei tweet di Corona non ce ne facciamo nulla perché cambia idea ogni 20 giorni”.

Il commento finale dell’ex fotografo dei vip

Momento di gelo per l’opinionista: “Io devo difendere il mio giornale”. E poi, dopo la fine della puntata, la stoccata finale di Corona: “Prima di parlare di me, ricordatevi sempre chi sono da dove vengo, cosa ho vissuto, quello che ho realizzato, quello che sto facendo, ma soprattutto quello che farò. Non confondetemi mai con qualcun altro. Io sono io! A presto, vi farò morire di risate, perché le cose serie, sono altre”