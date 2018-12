8 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Corona deve 14 milioni al fisco: è questa la cifra di tasse non pagate che l’ex fotografo dei vip si ritrova a dover risarcire all’Agenzia delle Entrate. Risale a venerdì 14 dicembre la decisione della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano – che fa seguito ad un altro procedimento già preso nei confronti di Corona: la confisca della sua casa e di un bel po’ di banconote (centinaia di migliaia di euro).

Fabrizio Corona deve 14 milioni di euro: ecco cos’ha deciso l’udienza tecnica

È l’udienza tecnica di “verifica crediti” che ha portato ad annunciare pubblicamente che Fabrizio Corona deve 14 milioni all’Agenzia delle Entrate italiana.

Mentre il pubblico attende la messa in onda della puntata di Non è L’Arena in cui verrà alla luce il famoso servizio in cui l’ex di Belen e Nina Moric è stato (secondo la sua versione) aggredito in una piazza di spaccio, il giudice Giuseppe Cernuto specifica che l’Agenzia delle Entrate attualmente deve richiedere la cifra di cui è creditrice direttamente all’ex agente fotografico, trattenendole dal suo reddito. Insomma, il fisco non deve entrare nell’ambito del precedente procedimento riguardante i beni confiscati.

La vita social dell’ex fotografo dei vip

Come reagirà Corona? Su Instagram la sua attenzione sembra essere completamente dedicata al suo nuovo ruolo televisivo al servizio di Massimo Giletti su La7. Di recente il presentatore si è mostrato di particolarmente supporto e sostegno per il rilancio televisivo del fotografo: “Io credo che Corona abbia delle grandi qualità di narratore e tutto il resto per me è ipocrisia. Si può dibattere di tutto, io sono uno che ama ascoltare e avere anche elementi per riflettere, ma per me Corona è uno che deve spingere queste sue qualità, perché è un grande narratore di certe realtà. Quindi io credo in questo percorso che vede lui andare oggi nella piazza di spaccio milanese, ma che domani si può applicare con eguale forza ad altri ambiti. Credo nelle sue capacità.”