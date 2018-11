21 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Corona e Asia Argento hanno preso in giro tutti? Pare, infatti, che la relazione tra i due sia frutto di una menzogna e di un contratto da 100 mila euro comprensivo di foto per le riviste e conoscenza delle rispettive famiglie.

Fabrizio Corona e Asia Argento, Dagospia: “Lui ha assunto una nuova dipendente”

A svelare tutti i retroscena è stato Alberto Dandolo su Dagospia. Ecco quanto riportato dal giornalista: “Furbizio Corona ha assunto una nuova dipendente: Argento Asia. Si sussurra che il contratto di collaborazione in esclusiva sia costato al tatuato di Corso Como circa 100 mila euro. L’accordo prevedrebbe: Innamoramento Furbizio – Asia (foto + interviste tv). Presentazione dei rispettivi figli e familiari: Corona presenta Carlos ad Asia. Corona incontra Anna Lou e poi il suocero Dario (il tutto in 3 step)“.

In tutta questa storia è stato coinvolto anche Morgan, l’ex marito della Argento: “L’ira di Morgan , ex di Asia e padre di Anna Lou (intervista e foto esclusive…operazione ancora in standby ). La crisi del rapporto Corona –Asia: Furbizio cerca sollazzo in qualche sua ex e mette in discussione l’amore per Asia. La rottura definitiva: il dramma di Asia Asia per dimenticare Furbizio fugge sull’Isola dei morti di fama….Furbizio in studio da Cologno invoca (a suon di euro) perdono…“, conclude Dandolo. Questo, quindi, sarebbe il piano di Corona e Asia che, per il momento, sembra essere a metà dell’opera.

Asia e Fabrizio si sono già lasciati?

Mentre Asia Argento si scaglia contro Lodo Guenzi e accusa di plagio X Factor, Fabrizio si mostra triste su Instagram sulle note della famosa canzone di Riccardo Cocciante intitolata Quando finisce un amore. Si tratta di un messaggio subliminale per Asia e per i fan o è semplicemente un’altra operazione di marketing per attirare attenzioni e chiacchiere sulla propria persona? Per il momento i due non si sono pronunciati e non hanno commentato la notizia di Dandolo.