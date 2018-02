0 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Corona è fuori dal carcere: la voce circolava già da questa mattina e a darla sono stati i conduttori di Mattino Cinque. La conferma, però, è arrivata solo poche ore fa da Gabriele Parpiglia, amico dell’ex paparazzo da molti anni. Il giornalista avrebbe deciso di divulgare la notizia sul suo account Instagram, dove ha mostrato il momento tanto atteso da amici e fan di Corona mostrando la foto del tenero abbraccio tra lui e la fidanzata Silvia Provvedi.

Fabrizio Corona esce dal carcere per recarsi in una comunità terapeutica dove finirà di scontare la sua pena. Dopo il rifiuto da parte della giustizia di passare il Natale con la famiglia, gli andirivieni tra cella e ospedale, sembra finalmente tutto finito per l’ex re dei paparazzi.

La comunità vicino Milano che accoglierà Fabrizio sarà anche il luogo dove l’uomo si disintossicherà per sempre dalle sue dipendenze e che gli permetterà di vivere una vita normale e senza costrizioni. Ad aspettarlo fuori dal carcere la fidanzata Silvia che gli è corsa incontro appena l’ha visto varcare i cancelli di San Vittore. A documentare il momento c’era l’amico Parpiglia, che ha postato sul suo profilo Instagram la foto del tenero abbraccio tra i due innamorati, ma anche un’immagine di loro due con tanto di dedica: “Questa volta le parole non servono. Parlano queste tre foto. Tocco l’immagine con il dito. Come se avessi voglia di accarezzarla. Anzi la accarezzo. E prego che sia l’ultima volta. L’ultimo post. L’ultimo così Fabri. Per te, per tuo figlio, per i tuoi affetti, per la nostra amicizia. Nessun bentornato perché non te ne sei mai andato“.

Le prime parole di Corona dopo la scarcerazione

Come riportato da Il Fatto Quotidiano, Fabrizio è stato accolto da fidanzata, amici e parenti. È subito salito in auto con Silvia e non ha risposto alle domande dei giornalisti. L’autostima dell’ex di Belen Rodriguez, comunque, sembra non essere mai stata scalfita. All’urlo di un fan che gli ricorda di essere un mito, lui risponde con un secco: “Lo so“. Il vecchio Fabrizio sta per tornare in pista?

