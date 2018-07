7 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Corona e Lele Mora si sono riavvicinati. La cosa sembra essere vera dato che a testimoniarlo è una foto dei due che si abbracciano postata proprio sull’account Instagram dell’ex manager delle star. Dopo nove anni di insulti a mezzo stampa e silenzi tra loro, la famosa coppia ha scelto la via della pace e del perdono.

Fabrizio Corona e Lele Mora ancora insieme: amicizia ritrovata dopo quasi 10 anni

Corona e Mora si sono allontanati a causa dei problemi giudiziari che li ha visti coinvolti negli ultimi anni. Un rapporti di profondo affetto quello che li legava, al punto che qualcuno ha ipotizzato una relazione. Questo anche grazie alle parole dell’ex manager delle star che affidò direttamente alle pagine di un settimanale: “Immagino che ora, mentre stai leggendo sarai stupito, tenuto conto che non ci parliamo dal 2009, da ben cinque anni, e ti starai chiedendo che cosa voglio da te: solo darti qualche consiglio da amico, visto che stai vivendo un momento difficile. Non ho altri scopi, non coltivo l’obiettivo di provare a riavvicinarmi“.

Mora continua così la lettera indirizzata all’ex amico: “Nel 2009 mi sono allontanato da te non perché tu fossi nei guai ma perché il nostro rapporto era diventato troppo stretto; non c’è stato se**o fra noi ma c’erano troppi sentimenti in ballo, c’era troppo affetto da parte mia nei tuoi confronti. Una situazione difficile per me e che poteva finire solo se mi fossi allontanato da te“. Insomma, l’uomo ha voluto intendere che Fabrizio è gay?

Corona e Silvia Provvedi si sono detti addio

Sull’Instagram di Lele Mora spunta la foto di lui ell’ex collega abbracciati con la didascalia: “A volte un abbraccio dice più di mille parole. Questa foto mi è arrivata dai miei fan. Vediamo se capite chi è“. Pace è fatta, insomma, anche se l’imprenditore appena uscito dal carcere non vive un periodo del tutto sereno. Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati, infatti, e pare lui si stia già consolando tra le braccia di un’altra.