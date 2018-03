55 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le dichiarazioni ‘piccate’ di Nina Moric sul suo ipotetico ritorno in carcere (ed un trattamento che, a suo parere, è sempre stato troppo di favore), arriva il verdetto del giudice: Fabrizio Corona è salvo, non ha avuto la revoca dell’affidamento terapeutico.

Fabrizio Corona è salvo, non tornerà in carcere: la decisione del giudice

A prendere la decisione è stato il giudice della Sorveglianza di Milano Simone Luerti che, dopo aver esaminato la richiesta inviata da Antonio Lamanna, ha deciso di respingerla. A poche settimane dall’uscita di prigione, infatti, l’ex fotografo dei vip (che aveva avuto il divieto di utilizzare i social network e/o diffondere immagini incoraggiando condovisione e ulteriore diffusione delle stesse) è caduto subito ‘in errore’, pubblicando degli scatti personali su Instagram e Facebook.

Nonostante la richiesta del pg Lamanna, il giudice ha decretato che Fabrizio Corona è salvo: a comunicare l’esito della vicenda legale è stato l’avvocato Ivano Chiesa, che ha speigato che il suo cliente è semplicemente stato ‘diffidato’ e incoraggiato a mantenere un comportamento corretto.

Grande l’accoglienza dei suoi seguaci che, appea uscito dal colloquio, lo hanno accolto con “Sei un mito“. E la sua risposta:”Lo so”

I commenti di Nina Moric e il video che ha spinto il pg a riportare l’accaduto davanti al giudice: ma è solo un’ammonizione

Il materiale ‘incriminato’ segnalato da Lamanna consisteva soprattutto in un video rap in cui l’ex fotografo dei vip raccontava le sue vicende legali, una clip di lui che usciva da San Vittore e, in aggiunta un vero e proprio servizio fotografico ‘paparazzato’ di Chi, che ritraeva Corona mano nella mano con Silvia Provvedi.

Un’ammonizione, insomma, è tutto quello che l’ex di Belen e Nina Moric ha ottenuto al momento: proprio la modella croata si era espressa nei suoi confronti, appena uscito dal carcere, ammettendo di essere felice per il loro figlio Carlos: “Finalmente potrà avere un padre presente”.