Si parlava di matrimonio, di grande amore e di tanta attesa -nei mesi in cui lui è stato in carcere – ed invece adesso giunge notizia che Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati. Ad annunciarlo ufficialmente è stata Federica Panicucci durante il programma Mattino 5.

L’annuncio della Panicucci: “Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati, è ufficiale”

La dichiarazione viene da un’indiscrezione di una fonte ‘molto vicina ai due’, racconta la presentatrice, che racconta al pubblico di come la cantante de “Le Donatella” sia già andata via dalla casa che condivideva con il suo futuro sposo per tornarsene da sua madre a Modena. Una prova? La sorella Giulia, paparazzata proprio sotto casa dell’ex fotografo dei vip, alle prese con quella che aveva tutta l’aria di essere una raccolta degli effetti personali di Silvia.

Nessuno si aspettava questa rottura – così come probabilmente, quella di Giulia De Lellis e Andrea Damante, avvenuta tra il 18 e il 19 aprile e ufficializzata da entrambi a mezzo social.

Nelle ipotesi di cause scatenanti del fatto che Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati Paolo Giordano, giornalista de Il Giornale, ha evidenziato un incontro molto teso tra i due: “Hanno pranzato assieme e non si sono risparmiati in parole“.

L’incontro segreto di Belen e la dichiarazione della showgirl argentina

In aggiunta ci sarebbe il famoso incontro ‘furtivo’ con la sua ex Belen, che di recente è stata avvistata insieme a lui in un hotel di Milano, entrambi ‘sprovvisti’ dei propri partner. Un appuntamento su cui le cronache rosa stanno ricamando molto, al punto da arrivare a chiedersi: c’entra lei con questa brusca rottura? Su Instagram la bella argentina si difende così:

“Come al solito leggo cose assurde, racconti fantascientifici Mi viene da sorridere ormai… Dico solo che mi sono ritrovata in un noto ristorante a parlare con un amico. Le storie d’amore possono finire, ma il bene no.“