A quattro mesi dal suo arresto seguito alla revoca da parte del Tribunale di sorveglianza dell’affidamento ai servizi sociali, Fabrizio Corona esce dal carcere di San Vittore, a Milano. Negli scatti pubblicati in esclusiva da Chi nel numero che uscirà domani, mercoledì 22 febbraio, Corona, fidanzato con Silvia Provvedi di Le Donatella, appare sereno all’uscita del Tribunale di Milano.

Si è infatti da poco celebrata la prima udienza del processo che lo vede imputato per intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. Corona è tornato dietro le sbarre dopo che furono sequestro quasi 2 milioni di euro, in 15 panetti di contanti avvolti in plastica con lo scotch, a casa dell’ex Re dei paparazzi e attore di Squadra antimafia – Palermo oggi.

Fabrizio Corona esce dal carcere, le uniche parole: “Sono fiducioso”

Fabrizio Corona esce dal carcere, e l’unica dichiarazione che rilascia al settimanale condotto da Alfonso Signorini è “Sono fiducioso”. Il collegio giudicante ha quindi accolto le prove difensive presentate dai suoi legali, e nel processo verranno ascoltati 190 testimoni tra cui anche Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia.