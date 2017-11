48 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre la famiglia della sua ex – composta da Belen, Cecilia e Jeremias – fa parlare di sè al GF Vip, davanti alla Sezione Misure di Prevenzione di Milano, la sua vicenda legale va avanti: ecco cos’ha detto Fabrizio Corona in galera, dove si trova per rispondere all’accusa di presunta intestazione fittizia di beni e riciclaggio.

Fabrizio Corona in galera parla delle tasse: “Io le sto pagando, a differenza di altri”

Il suo sfogo, nel tentativo di difendersi dalla misura che dovrebbe decidere se confiscargli o meno i famosi 2 milioni e 6 e la sua casa, ha voluto mettere l’accento su un comportamento che, secondo lui, dovrebbe metterlo in una luce migliori di Mantovani e Formigoni (che “non andrà mai in galera“, ha detto l’ex fotografo dei vip).

In sostanza, il turbolento fidanzato di Silvia Provvedi ha dichiarato di aver pagato due milioni di euro di tasse, a differenza dei due sopracitati, e lo ha fatto con la sua proverbiale foga ed esuberanza, che gli è costata un ammonimento dalla Sezione Misure di Prevenzione milanese.

Nel frattempo, è venuto fuori un nuovo motivo per cui pare ci debba rimanere ancora per un po’ Fabrizio Corona in galera, dato che il tribunale sta indagando anche riciclaggio in Australia. Inoltre, della lunga lista di testimoni che assicuravano che i 9 milioni totali di tasse pagate dal paparazzo erano proventi leciti, è rimasta solo una manciata di nomi.

Il commento dei legali: “La vicenda è stata semplificata”

I legali di Corona commentano così: “I giudici hanno ammesso, come richiesto da noi, solo 7-8 testimoni, perché gran parte della vicenda è stata già decisa nel processo, dove è stato accertato che quei soldi erano frutto del lavoro di Corona. La vicenda è stata semplificata, ridotta, acquisendo gli atti del processo penale».

Il 14 e il 16 novembre ci saranno nuove udienze e il caso verrà aggiornato ancora una volta.