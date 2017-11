123 CONDIVISI Condividi Tweet

Il settimanale Diva e Donna ha riportato la triste notizia che vede protagonista Fabrizio Corona in ospedale. Di sicuro questa situazione avrà allertato parenti e fan dell’ex paparazzo. Tutto è accaduto mentre Fabrizio è ancora ospite del penitenziario di San Vittore, a Milano. Risale a pochi mesi fa la sentenza decisiva per Corona che avrebbe stabilito un altro anno di carcere per l’ex vip rifiutando la richiesta di affidamento ai servizi sociali.

Fabrizio Corona in ospedale per un attacco di panico?

La vicenda è avvenuta pochi giorni fa, quando Fabrizio ha accusato un malore in cella. Tempestiva è stata la corsa al Galeazzi di Milano. I medici non si sono ancora pronunciati ufficialmente, ma pare che ad aver colpito Corona sia stato un violento attacco di panico. Nelle foto esclusive del settimanale scattate fuori il pronto soccorso, infatti, è possibile vedere un ragazzo sciupato e provato la cui figura sembra essere molto distante da quella della star ricca e sicura di sé che tutti conoscono.

Fatti i dovuti accertamenti, l’uomo è stato riportato in galera. Non c’è da stupirsi, comunque, di ciò che è accaduto: in passato Belen Rodriguez ha testimoniato al processo spiegando che Fabrizio ha sempre sofferto d’attacchi di panico. Corona avrebbe cominciato a soffrire di disturbi d’ansia già da quando faceva coppia con la showgirl argentina. Il motivo? La paura di essere scoperto nel guadagnare denaro in nero e che tutto gli potesse essere tolto da un giorno all’altro. Beh, a quanto pare, aveva ragione a preoccuparsi visti i risvolti della vicenda.

Corona resiste in carcere solo per riabbracciare la sua Silvia

La reazione di Fabrizio Corona condannato a un anno di carcere è stata inaspettata. Dopo l’episodio in cui l’ex paparazzo è stato cacciato dall’aula di tribunale per aver urlato alla corte di pretendere giustizia, qualcuno si aspettava conseguenze violente da parte sua. In realtà Corona è parso molto sollevato e felice di aver ottenuto la giusta pena per le sue colpe, non dovendone scontare di ulteriori per reati attribuitigli senza fondo di verità. Adesso l’attesa più grande è riabbracciare la sua Silvia Provvedi.