Fabrizio Corona parla di Asia Argento e di come sia cominciata casualmente la loro love story. L’ex re dei paparazzi e l’attrice hanno lasciato tutti a bocca aperta: nessuno si sarebbe mai aspettato una unione del genere, soprattutto in un momento di vita così delicato per entrambi.

Fabrizio Corona parla di Asia Argento: “Ci siamo conosciuti e dopo 20 minuti già facevamo l’amore”

Questo è quanto dichiarato dall’ex fidanzato di Belen Rodriguez: “Non è una storia programmata. Sono andato a parlarle veramente di lavoro. Quando sono arrivato e ci siamo seduti davanti a una bottiglia di vino, dopo venti minuti, facevamo l’amore“.

Stando a quanto dichiarato da Corona, non si può ancora parlare di innamoramento, ma la Argento l’ha molto preso: “Asia mi piace molto. Ma è difficile rispondere perché Asia è una cosa diversa da tutte le donne che ho avuto. Non è definibile. È come sono io: siamo due soggetti estranei al mondo. […] Speriamo, come ha scritto Massimo Gramellini sul Corriere, non che ci accopperemo l’un l’altro, ma che ci salveremo a vicenda“.

Dario Argento su Corona: “Non mi piace, ma fa sorridere mia figlia”

Mentre Asia Argento critica Lodo Guenzi a X Factor, Dario Argento parla di Fabrizio Corona e della sua relazione con la figlia: “Sta storia di Corona non la conosco. Mi hanno detto che oggi è uscito un giornale. Ognuno fa la sua vita. Mia figlia Asia con Corona? Non mi fa impazzire,per quello che ha combinato, ha fatto. Ma lei è tornata a sorridere“. Meno pacifici, invece, sono i rapporti con la madre Daria Nicolodi che su Twitter è stata pesantemente insultata dalla figlia cominciando una vera e propria lite social. Molti si chiedono se l’ennesimo scontro social, per di più con la propria madre, fosse davvero necessario, ma questo fa in modo che Asia sia ancora sulla bocca di tutti dopo molto tempo.