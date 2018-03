0 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre sul web Nina Moric si sfoga sulla perdita di Carlos e sul fatto che il figlio che avevano avuto insieme ormai non vuole vederla più, arriva la notizia che Fabrizio Corona si sposa. L’annuncio della sua fidanzata Silvia Provvedi è avvenuto durante un’intervista molto intima e accorata:

Fabrizio Corona si sposa con Silvia Provvedi: dopo la proposta, parte l’organizzazione per il lieto evento

Dopo la sua disavventura legale che lo ha portato a un’ammonizione da parte del giudice – a causa della sua condotta legata alle foto social – si torna a parlare dei fiori d’arancio che l’ex fotografo dei VIP ha promesso alla sua dolce metà.

“Fabrizio mi ha chiesto di diventare sua moglie, ho detto subito sì” –ha rivelato l’ex Donatella, felice di aver riabbracciato il suo fidanzato lo scorso 21 febbraio, durante la sua prima libera uscita per l’affidamento alla comunità di recupero di Limbiate, dove sta seguendo un programma disintossicazione.

“Ho avvertito il senso di solitudine, ora voglio riprendere in mano la mia vita e sentirmi protetta per sempre dalla persona che amo, quindi da Fabrizio” – ha raccontato la futura moglie.

Ancora non vi è una data certa in cui Fabrizio Corona si sposa con Silvia Provvedi, ma con tutte le probabilità sarà una grande festa che avverrà verso la fine dell’estate. Il motivo? In quel periodo l’ex di Belen e Nina Moric potrebbe godere di una maggiore libertà dal punto di vista della pena che sta scontando.

Il malore dell’ultim’ora: Corona in ospedale

Dopo il desiderio di ufficializzare il loro amore, naturalente, viene immediatamente quello di dare il via ad una nuova avventura: una famiglia tutta loro. “Vogliamo avere presto un bambino” – ha raccontato la Provvedi, che proprio nella giornata del 27 marzo si è presa un grande spavento per il suo compagno: ” Ha cominciato a tremare – ha detto la cantante – a non respirare e a battergli forte il cuore“.

Ancora sconosciute le cause del malore.