Episodi come il fuori onda di Insinna o le numerose polemiche della moglie di Paolo Bonolis mostrano quanta curiosità c’è, da parte del pubblico, di scoprire cosa si cela nel privato dei più famosi personaggi televisivi: ad esempio, come sarà l’amatissimo Fabrizio Frizzi con la figlia?

Ecco com’è Fabrizio Frizzi con figlia e la moglie lontano dai riflettori

La platea italiana ha imparato ad apprezzarlo sempre di più per i suoi modi gentili, educati e perbene: il presentatore 58enne è una vera e propria icona Rai, e gli va riconosciuto il merito di essersi saputo far conoscere dai suoi fan. La sua attitudine cordiale e allegra proviene, probabilmente, da una buona dose di felicità che caratterizza anche la sua vita personale.

Sì, perché le giornate di Fabrizio Frizzi con la figlia Stella e la moglie Carlotta Mantovan sono semplicemente piene d’amore: la bimba ha 4 anni ed ha un rapporto speciale con il papà. Numerosi gli scatti rubati dei due al parco, del loro modo affettuoso e complice di scherzare, ma anche degli occhi che brillano quando lui guarda lei.

Il suo matrimonio con la Mantovan, dopo i primi tempi di ‘polemica’, va a gonfie vele: i due sono inseparabili e, nonostante gli impegni televisivi di lui, cercando di passare più tempo possibile insieme e, soprattutto, Frizzi cerca di non far mancare mai la sua presenza e costanza alla piccola Stella.

Fabrizio e Carlotta: una coppia affiatata e inseparabile

Tutte attenzioni che sua moglie non può far altro che apprezzare: i due si conoscono dal 2000, dall’edizione di Miss Italia che il celebre volto de l’Eredità presentava su Rai Uno. Da allora i due rappresentano una delle coppie più affiatate dello spettacolo italiano, nonostante le voci intorno a loro che, prima del matrimonio, temevano che la differenza d’età fosse proibitiva: è evidente, però, che 24 anni di differenza non influiscono sull’amore, quello vero.