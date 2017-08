374 CONDIVISI Condividi Tweet

Mentre sugli schermi de Il Trono di Spade le casate continuano a farsi la guerra per salire sul trono, nello showbusiness italiano si affilano nuove polemiche e battibecchi sotto al sole: il lungo (e arrabbiato) messaggio di Fabrizio Frizzi contro Selvaggia Lucarelli lo dimostra in pieno.

Fabrizio Frizzi contro Selvaggia Lucarelli: il post che ne mette in discussione la sua coerenza e il rispetto

“Sono lieto oggi di poter ringraziare Selvaggia Lucarelli – scrive il presentatore, riferendosi alla recente ‘intervista in cui lei ammetteva di essersi sbagliata su di lui e su Simona Ventura – per le scuse che mi ha rivolto dalle parole di un’ intervista che ha rilasciato a Diva e Donna. Anche se – spiega ai suoi fan su Facebook – per non uscire dal ruolo di sarcastica a tutti i costi, mi ha fatto passare per un poveraccio che di fronte a una sua battuta eccessivamente paradossale è andato brutalmente al tappeto.”

Il celebre conduttore italiano continua: “Lei nel 2011, dopo la serata finale di Miss Italia, aveva scritto: ‘Per carità, a guardarlo con quegli occhi perennemente stropicciati di quello che si alza tre volte a notte per la prostata, si è colti da una tristezza siderale’.

Beh!!! se un giornalista oggi scrivesse una cosa così irrispettosa verso una donna giocando su un ipotetico problema di salute, sarebbe linciato sul web e oltre…”

Frizzi comincia a pensare a vie legali

“Nel mio caso gli occhi erano stanchi perché mi avevano affidato il concorso solo 30 giorni prima della messa in onda e dovetti fare un forcing pazzesco per portare a casa la pagnotta… e quando si lavora tanto e si dorme poco gli occhi ne risentono… certo, una versione troppo semplice per chi deve essere ironico a tutti i costi.

Ma questa sua recente citazione ha consentito ad alcuni pseudo-giornali di ricamarci sopra… come se avessi avuto ai tempi chissà quali problemi!”

Ed ecco come la sua indignazione comincia ad assumere toni più ‘ufficiali’: “Premesso che comunque siamo nel campo della salute, protetto dalle regole della privacy, per cui chiederò al mio avvocato se esistono gli estremi per diverirci un po’… ma mi chiedo come facciano a prendere un pretesto inesistente per formulare un titolo drammatico e che non ha alcuna attinenza coi fatti. Mah!!! Ma almeno di questo Selvaggia non ha alcuna colpa.

Diciamo che magari non ha una buona memoria, questo sì, visto che definisce “addolorata” la mia mail con la quale le feci sapere, credo con eleganza e ironia, che aveva scritto un’ indecente stronzata…”

La lettera di Fabrizio Frizzi contro Selvaggia Lucarelli

Ed ecco il testo che, come ci tiene a precisare Frizzi, ‘di addolorato ha solo il suo ricordo‘:

“Cara Selvaggia,ci tengo a ringraziarti per l’ elegante e affettuosa recensione che hai fatto delle serate di Miss Italia…il riferimento sul mio stato di salute poi è da premio Oscar…

è vero, la classe non è acqua. Continua così.

Fabrizio”