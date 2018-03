4.4k CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan si erano conosciuti nel 2001. Era estate e a Salsomaggiore Terme si tenevano le finali di Miss Italia. Lei indossava la fascia di Miss Veneto, lui conduceva il concorso di bellezza di cui era volto storico. Fu colpo di fulmine, nonostante i 25 anni di differenza. Carlotta, poi giornalista di Sky Tg24, aveva 17 anni e Fabrizio era già uno dei presentatori più noti della televisione italiana. Frizzi veniva dalla fine del matrimonio con Rita Dalla Chiesa: si erano sposati nel 1992 e separati nel 1998. Quando Fabrizio e Carlotta si sono innamorati, non si sono più lasciati. Il loro fidanzamento è durato 12 anni.

Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan, un amore travolgente

La coppia si sposa il 4 ottobre 2014 presso la parrocchia di San Gabriele Arcangelo in Viale Cortina d’Ampezzo a Roma. Tra gli ospiti c’erano il giornalista Salvo Sottile con la moglie Sarah Varetto e i figli e Giulia Dalla Chiesa, figlia di Rita, anche lei con marito e figli. “Il matrimonio è stata la giornata più bella della nostra vita, una cerimonia semplice come noi”, aveva raccontato lei a Sabato Italiano. “Abbiamo scelto la Chiesa accanto casa per rivivere tutte le volte l’emozione di quei momenti. Il nostro è un amore travolgente. La nostra canzone del cuore era You Make Me Feel Brand New, perché da quando siamo stati insieme ci sentivamo nuovi stando l’uno accanto all’altra”.

Fabrizio Frizzi: moglie e figlia sempre nel cuore

“È stato amore al primo sguardo, un amore travolgente”, ha detto Mantovan molti anni dopo e poche settimane prima della tragica scomparsa del conduttore, morto a 60 anni all’ospedale Sant’Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale. Intanto, il 3 maggio 2013, è nata la figlia Stella: la tenera dedica del papà al suo arrivo commosse i suoi ammiratori.

“Dopo l’ischemia lotto per vedere mia figlia crescere. Non rinuncio a un’esistenza piena di forza, anche se con le gambe un po’ fioccate”, aveva raccontato Frizzi al Corriere della Sera proprio qualche settimana fa. “Diventare padre in età avanzata, come è accaduto a me, è stata una scelta d’amore e non un atto di egoismo”. Fabrizio e Carlotta hanno cercato di proteggere Stella dopo quanto accaduto: “Ogni giorno giochiamo insieme, è il suo modo di sorreggermi, mi dà l’energia per continuare a combattere”.

💗💗 Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: Mag 20, 2017 at 9:56 PDT