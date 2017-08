57 CONDIVISI Condividi Tweet

Momento amarcord: per un attimo, dopo 20 anni, torna a rivivere la storica coppia (altro che Brad Pitt e Angelina Jolie ) formata da Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa, complice un’intervista che interroga entrambi sul loro passato insieme.

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa: una coppia amata, discussa e mai dimenticata

Sarà per l’ottima reputazione che il presentatore ha mantenuto negli anni, e l’ammirazione del pubblico italiano per i suoi modi tanto gentili e cordiali, ma l’attenzione verso quello che è stato a tutti gli effetti un pezzo di storia italiana (rosa) del piccolo schermo sembra non scemare mai.

È così che, poco dopo le sue accese dichiarazioni contro Selvaggia Lucarelli, il conduttore è stato intervistato, insieme alla sua storica ex moglie, dal settimanale Nuovo, per ricordare alcune sensazioni importanti relative a quel periodo della loro vita e il modo in cui si sono evolute oggi: “Tra noi c’è un rapporto di grande amicizia, le voglio un gran bene e lo so che persona preziosa sia. In certi casi è meglio darsi nuove possibilità, pur mantenendo il ricordo delle cose importanti – aggiunge poi, riferendosi alla celebre rottura tra Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa, avvenuta per un presunto tradimento di lui. Insomma, per lui era già finita, ‘affair’ o no.

Rita Dalla Chiesa non la pensa così: “Quel rapporto meritava di andare avanti”

Molto diversa l’opinione dell’ex consorte, storica conduttrice di Forum: “Quando mi sono separata pensavo che fosse una storia d’amore talmente bella che meritava di essere chiusa per non essere rovinata. Oggi la penso in modo diverso – racconta, con un velo di tristezza – Oggi un errore può capitare a te, domani a me. (…) Quel rapporto meritava di andare avanti”.

Insomma, Rita Dalla Chiesa lo perdonerebbe, se potesse tornare indietro? Un’ipotesi un po’ malinconica, che potrebbe nascondere un sentimento di rimpianto della presentatrice nei confronti del suo ex marito…