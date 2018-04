1 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Frizzi santo in un futuro prossimo non troppo lontano? C’è una possibilità, ha rivelato don Romano Gambalunga, postulatore generale dei Carmelitani scalzi. Il sacerdote ha rivelato che il conduttore, scomparso a 60 anni nella notte tra il 25 e il 26 marzo, potrebbe venire riconosciuto dalla Chiesa Cattolica. Il motivo? La profonda popolarità e l’influenza positiva che ha avuto sul pubblico.

Fabrizio Frizzi santo? Parla un padre postulatore

Il processo di canonizzazione presso la commissione vaticana è soltanto l’ultimo tributo in ordine di tempo che Frizzi sta ricevendo, come l’omaggio-proposta di intitolare a suo nome il centro di produzione Dear. Fabrizio era un professionista serio, un uomo semplice ed educato capace di portare allegria nelle case degli italiani. “Di sicuro questo consenso popolare così contagioso può essere interpretato come ‘fama di santità’, il temine con cui noi postulatori definiamo un primo segnale importante per aprire un processo di canonizzazione”, ha spiegato padre Gambalunga al settimanale DiPiù.

Fabrizio Frizzi: malattia (e santità?) di un eroe dei nostri tempi

Se il premier Paolo Gentiloni lo ha ricordato “come un esempio per la televisione e per il Paese”, la Chiesa potrebbe soprassedere sul divorzio che il presentatore aveva alle spalle. La canonizzazione è possibile perché “tutto parte da questo sentimento popolare, da questa fama di santità che si respira intorno a Frizzi e che si tocca con mano”, ha detto don Romano. “E io, come postulatore, sono toccato dal grido del popolo che ha eletto Fabrizio a esempio di bontà, che si rivolge a lui come farebbe con chi ha più caro al mondo, una mamma, o un papà o un fratello, chiedendo aiuto e serenità. Persone che dentro di loro pensano: ‘Aiutaci, Fabrizio’. Persone che si sentono bene o migliori invocando e ricordando Fabrizio”. “È una strada lunga”, ha concluso il sacerdote: e per il miracolo che lo legittimerebbe ci sarebbe almeno una possibilità.