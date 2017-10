6 CONDIVISI Condividi Tweet

Fabrizio Frizzi smentisce il messaggio Instagram rivolto alla figlia: ricordate quella tenera dedica alla piccola Stella che aveva tanto conquistato e intenerito il web? Ecco, è arrivata anche al presentatore in persona, il quale è andato su tutte le furie.

Fabrizio Frizzi smentisce il messaggio su Instagram dedicato a Stella: ecco cos’è successo

Sul profilo Instagram da tutti considerato quello ufficiale da cui il presentatore pubblicava foto e momenti della sua vita privata, è comparsa una sua foto con la figlia appena nata, a accompagnata da un aforisma sull’essere padre. La notizia ha fatto il giro del paese in breve tempo, e il protagonista dello scatto si è sentito in dovere di intervenire.

Ecco cos’ha scritto su Facebook: “Mi dispiace dover scrivere di questo ma sono costretto dall’evolvere dei fatti… Esiste un profilo fake di Instagram che fino a pochi giorni fa si chiamava sfrontatamente fabriziofrizzireal e che ora ha cercato di dissimularsi in un apparentemente meno colpevole Fabrizio Frizzi che si sostituisce a me non solo nei commenti delle foto ma anche nel contattare privatamente i miei amici.

Il messaggio in cui Fabrizio Frizzi smentisce il messaggio su Instagram dedicato a Stella continua così: “Ho fatto regolare denuncia ma non è successo niente. Ieri hanno superato ogni limite di decenza mettendo una foto mia con mia figlia (l’unica che ho messo su Twitter quando era nata, 2013) e scrivendo a nome mio un folle pensiero a un ipotetico figlio maschio appena nato. Una truffa sgradevole in cui però purtroppo stanno cadendo molti, persino giornalisti. E mentre agisco per bloccarlo definitivamente, da qui informo chi sta attento a queste cose.”

La rettifica ufficiale: quello non era Fabrizio Frizzi

Un profilo falso, insomma, che per molto tempo ha pubblicato contenuti come se fosse Frizzi in persona: contestualmente a questa rettifica, invitiamo anche i lettori ad una piccola riflessione. Perché hanno voluto rubargli l’identità social? E soprattutto: quanto è diventato facile, ormai, spacciare quello che è finto per reale?