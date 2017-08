120 CONDIVISI Condividi Tweet

La faida Parietti-Lucarelli si arricchisce di un nuovo capitolo. La showgirl e la blogger sono ai ferri corti da mesi. Tra Alba e Selvaggia non corre affatto buon sangue. Concorrente e giudice di Ballando con le Stelle si sono attaccate continuamente in trasmissione e sui social. Fino ad una presunta querela della giornalista con richiesta di 180mila euro di danni per diffamazione, discussa su Facebook dalla presentatrice.

Intervistata da Ecg, il programma dell’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano, Parietti stavolta ha messo al centro del mirino gli ascolti dello show condotto da Milly Carlucci.

“Non posso dire se rifarei Ballando con le Stelle, su questa edizione basta guardare i dati d’ascolto e il televoto”, ha dichiarato Alba. “I picchi d’ascolto li facevo tutti io, sia quando ballavo che quando discutevo con la Bruzzone o con la Lucarelli. Non mi aspettavo gratitudine, per carità, perché questo mondo è un dare ed avere. Io ho avuto molto e ho dato molto. Però non mi aspettavo una querela”.

“Non mi aspettavo che la parte autoriale legata al programma e in particolare Milly Carlucci prendesse la difesa di una persona che ha anche attaccato la carriera di un concorrente”, ha spiegato. “Perché nel momento stesso in cui una della giuria si permette di dire che si è giocata meglio la propria carriera rispetto ai concorrenti perché sta in giuria, quando poi ci sta con Canino, Zazzaroni e Mariotto, non tre premi Nobel, non tre star, non tre personaggi indimenticabili nella storia della tv, fa un torto al programma”.

Faida Parietti-Lucarelli, nuove bordate

“È brutto che uno attacchi i concorrenti dandogli degli sfigati”, ha affondato il colpo. “Svilisce i partecipanti, svilisce il programma e gli fa venir voglia di non farlo. Che il titolare di questo programma non prenda le difese dei concorrenti, ma prenda le difese di una giurata che sostiene che chi va a Ballando con le Stelle per fare il ballerino sia uno sfigato, mi sembra fare un prossimo servizio ai prossimi che dovranno partecipare”.

“È una che non ha mai fatto un bel niente nella sua carriera se non scrivere cattiverie sugli altri”, ha concluso Parietti. “Non ha una carriera televisiva degna di nota, anzi. Ha fatto in tv quello che ha fatto per iscritto. Polemiche”.