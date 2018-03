201 CONDIVISI Condividi Tweet

Alcuni fan di Uomini e Donne criticano la sospensione per la morte di Frizzi, avvenuta il 26 marzo scorso. Nel giorno dell’improvvisa scomparsa del presentatore, Mediaset ha infatti deciso di cambiare il palinsesto e la programmazione delle sue reti di punta. Su Canale 5 sono stati rinviate proprio le puntate di Uomini e Donne, Amici e Avanti un altro. Un gesto che sembrava dovuto, quello della tv concorrente che vuole ricordare e rendere omaggio ad un volto simbolo della televisione italiana. Ma non per tutti.

Fan di Uomini e Donne criticano la sospensione per la morte di Frizzi

Sia su Facebook che su Twitter, tanti spettatori del dating show di Canale 5 non hanno gradito la decisione dei vertici Mediaset di non mandare in onda la trasmissione per rispetto alla figura del conduttore della Rai, scomparso a 60 anni. I commenti esasperati di un nutrito gruppo di spettatori sono subito parsi un incubo rispetto alla folla di persone che si è riversata alla camera ardente di viale Mazzini e poi ai funerali di Fabrizio Frizzi. “Se fermassimo l’Italia per ogni persona per bene che muore, potremmo passare la nostra vita sul divano”, uno dei commenti più “moderati” letti sui social. C’è infatti chi ha fatto peggio.

Fabrizio Frizzi: funerale e reazioni social fotografia dell’Italia

“Chi se ne frega del personaggio pubblico? Allora noi esseri comuni mortali siamo da meno di un personaggio pubblico?”, scrive uno spettatore. “Sospendere un programma per la morte di una persona? Per me è una cazzata”, gli fa eco un altro. E ancora: “Non andare in onda mi sembra una mancanza di rispetto per un uomo di spettacolo come Frizzi. Forse sono fuori dal coro, ma ci sono persone che stanno in un letto che non hanno altro che la tv”. Un paradosso tutto italiano che anche Filippo Facci ha raccontato in un (discusso) editoriale su Libero.