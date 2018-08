27 CONDIVISI Condividi Tweet

Fausto Brizzi indagato per abusi sessuali. Il regista può tirare un respiro di sollievo dato che la procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del caso dopo aver appurato che i fatti descritti dalle donne che l’hanno denunciato non sono mai avvenuti. Si tratterebbe di episodi risalenti al 2014, 2015 e 2017.

Fausto Brizzi indagato: Neri Parenti felice per lui

Nonostante Fausto Brizzi sia stato accusato di molestie da 10 donne dello spettacolo, il pm ha deciso di archiviare le indagini perché ‘il fatto non sussiste‘. Una grande vittoria per il regista di Ex e per il quale è felice l’amico Neri Parenti: “Non avevo dubbi, con Fausto ci conosciamo da vent’anni. Questa richiesta di archiviazione è un tassello fondamentale all’intera vicenda. Ora non conosco le motivazioni che hanno portato la procura a questa decisione, ma l’espressione il ‘fatto non sussiste’ la dice lunga“.

Continua Parenti: “Non dimentichiamo la gogna mediatica a cui è stato sottoposto Fausto non solo alle Iene, ma su tutti i media e quello che hanno dovuto affrontare la moglie e la bambina che è piccolina, con i fotografi appostati tutti i giorni sotto casa. Dopo lo scoppio del caso, la Warner ha fatto uscire in sala il film di Natale di Brizzi senza avvalersi però della sua promozione. Non ha lavorato per quasi due anni. Sono ovviamente felice per lui, gli telefonerò al più presto“.

Le dure accuse di Asia Argento

Dopo il caso Weinstein, che ha vissuto e denunciato in prima persona, Asia Argento si è sentita in dovere di esprimere suo giudizio anche nei confronti di Brizzi, benché non risulti essere una delle sue vittime: “Fausto Brizzi identificato dalle Iene: è lui il Weinstein italiano, un uomo privo di morale, nemico della società. È arrivato il momento – imperativo – per le coscienze di tutte le donne (dove siete, attrici italiane?), di smettere di prendere le parti del predatore“. Sarà il caso di chiedere scusa al diretto interessato?