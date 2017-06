0 CONDIVISI Condividi Tweet

Fazio lascia la Rai? È questo che si domandano in molti dopo le parole del conduttore nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Pare proprio che in casa Rai non ci sia un attimo di pace. Questo è un periodo davvero buio per la tv di Stato come confermano i numerosi polveroni alzatisi intorno all’emittente da qualche tempo a questa parte. In primis la storia dell’ormai tristemente noto fuorionda di Flavio Insinna portato alla luce dalla concorrente Mediaset; in seguito, la fuga di numerosi conduttori verso altre reti. Senza contare, poi, la mancata riconferma di Adriana Volpe al timone de I Fatti Vostri insieme a Giancarlo Magalli.

Fazio lascia la Rai: le dichiarazioni del conduttore

Fabio Fazio ha condotto l’ultima puntata di questa stagione di Che Tempo Che Fa domenica 4 giugno. È stata una serata con grandi ospiti nostrani ed internazionali ma ciò che ha lasciato perplessità nell’aria sono state le parole d’apertura della serata da parte del presentatore. “Sarò sempre grato a tutti coloro che in questa azienda lavorano e che mi hanno accolto 33 anni fa. Anche se sono quasi tutti in pensione, forse l’unico rimasto è il cavallo! Abbiamo fatto cose splendide. Il mio percorso professionale coincide con l’azienda, vedremo se la cosa è reciproca. In ogni caso, Che tempo che fa continuerà, con lo stesso entusiasmo. Viva il pubblico, viva la Rai“, ha detto Fazio.

Le dichiarazioni di Fazio lasciano l’amaro in bocca ed hanno tutta l’aria di essere un addio. Questo è ciò che il conduttore ha detto riguardo la scottante questione del tetto dei compensi fissati per gli artisti: “È molto più difficile rimanere che andare via. Il teatrino è diventato quanto guadagniamo. Se questo è il problema, tolgo immediatamente il disturbo. Non posso rimanere in Rai se vengo considerato un costo e non un valore“.

Rai: abbandonano anche Nicola Savino e Zoro

Tra i conduttori che hanno annunciato l’abbandono della tv di Stato ci sono Nicola Savino e Diego Bianchi. Il primo lascia Quelli che il Calcio per recarsi a Mediaset mentre Bianchi, conduttore di Gazebo e blogger sotto pseudonimo di Zoro, porta con sé tutta la banda del programma di Rai 3 a La7. Insieme a lui, anche il vignettista Makkox. Proprio oggi Zoro ha scritto sui social raccontando della nuova avventura: “Rai 3 è sempre stata casa. Come tale, ringraziando chi me l’ha fatta vivere così, la penserò sempre. La7 è una grande sfida, con i complici di prima”.