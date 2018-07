0 CONDIVISI Condividi Tweet

Fedez commenta Temptation Island su Instagram e lo sfottò diventa virale. In particolar modo, il rapper prende di mira i protagonisti della scorsa puntata Ida, Riccardo e Gemma. Quest’ultima è corsa in soccorso dell’ex dama di Uomini e Donne disperata per i comportamenti del compagno nel villaggio delle single.

Fedez commenta Temptation Island: “Riccardo è un commercialista col fisico da Action Man”

Chiara Ferragni invita qualche amico a casa per vedere insieme il programma ideato da Maria De Filippi e, intanto, dall’altro capo del salotto, c’è Fedez che riprende e commenta i momenti clou dello show. In particolar modo, il cantante si concentra sulla storia di Ida e Riccardo: “Lui è incredibile, ha la faccia da commercialista e il fisico da Action Man. Incredibile, è tipo un animale mitologico. Metà commercialista, metà Action Man. Comunque se è andato all’una di notte in palestra e torna all’una di notte, non è andato in palestra volevo dirti. Quando Action Man prende il sopravvento sul commercialista è la fine!“.

Arriva, poi, il turno di Gemma Galgani che regala perle di saggezza alla disperata Ida: “Ragazzi, neanche Moccia riusciva a scrivere una roba del genere. Arriva questa qui e le regala un peluche e lo chiama Amore. Poi chiude tutto con un aforisma tipo ‘perché l’amore è sulle labbra“.

Chiara e Fedez in vacanza aspettando le nozze

Il matrimonio Ferragni Fedez è alle porte e Chiara ha già festeggiato il suo addio al nubilato con un week end da sogno a Ibiza insieme ai suoi amici più cari. Fedez intanto era a casa col piccolo Leone, aspettando il ritorno della compagna. La coppia, infatti, partirà di nuovo per Ibiza prima di recarsi in Sicilia ed ultimare i preparativi delle tanto attese nozze. La curiosità cresce sempre di più intorno a quello che è diventato l’evento dell’anno.