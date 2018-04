23 CONDIVISI Condividi Tweet

Continuano le critiche ai futuri sposi: mentre sul web gira l’annuncio di Idealista della loro sensazionale casa di Milano, in affitto a 9000 euro al mese, viene fuori un video in cui Fedez risponde alle critiche sul figlio e, in particolare, sulle foto che, insieme alla Ferragni hanno pubblicato sui social. Secondo alcuni ‘haters’, infatti, questo dimostrerebbe la loro inettitudine come genitori.

Fedez risponde alle critiche sul figlio e sul modo ‘giusto’ di essere genitori

“Un gesto di egocentrismo non richiesto dal piccolo”, così alcuni hanno apostrofato i teneri scatti di Leone Lucia, il promogenito dei Ferragnez. Ed ecco che il giudice di X Factor prende in mano il suo smartphone e filma una vera e propria arringa difensiva sulle Stories di Instagram:

“Mi sveglio questa mattina e leggo chi mette in discussione la nostra capacità genitoriale per aver pubblicato le foto di nostro figlio. I criteri per valutare la capacità genitoriale di una famiglia non dovrebbero basarsi sulle foto social, però vabbè. La questione è molto più semplice: semplicemente si sta condividendo il momento più bello della propria vita, esattamente come farebbe qualsiasi altra famiglia figlia della nostra generazione. Il dibattito è completamente inutile alla priorità dell’informazione italiana. Sembra quasi che siamo l’unica famiglia d’Italia a pubblicare le foto del proprio figlio. Non siamo la prima coppia al mondo o i primi personaggi pubblici a condividere questa gioia con tutti“.

Il video in cui Fedez risponde alle critiche sul figlio continua così: “C’è anche un principio di aggregazione: quando Chiara ha avuto dei problemi alla gravidanza, tutti i messaggi che le sono arrivati le hanno dato una forza che voi non avete neanche idea. Non ci prendiamo in giro: non è la foto di nostro figlio sui social che lo espone, nostro figlio inevitabilmente sarebbe stato esposto al pubblico, indipendentemente da una foto pubblicata o meno. Ed è vero: un bambino non può scegliere se essere pubblicato su Instagram o meno, esattamente come un bambino non può scegliere se essere battezzato quando è neonato. Può piacere o no: non ci interessa, è la nostra vita“.

Lo sfogo contro la stampa

In ultimo, uno sfogo sul ruolo della stampa in questo dibattito: “Sono sempre stupito dalle priorità del giornalismo italiano. Ci sono personaggi pubblici che da anni condividono senza alcun ritegno la propria vita privata in cui fanno uso di quelle che sono le nuove droghe farmaceutiche. Quindi fatemi capire: pubblicare la foto del proprio proprio figlio è sbagliatissimo, ma pubblicare le foto della cocaina mischiata al succo di frutta da persone che dovrebbero essere modelli per i vostri figli cosa sono? Il giornalismo italiano non vuole davvero analizzare, ma solo fare articoli che fanno click. Il giorno che morirà qualcuno che si fa di cocaina, parleranno anche di questo“.