In principio fu ‘Piazza Pulita’: per capire le ragioni di questo amaro battibecco tra Sgarbi e Adriano Celentano, basta riguardare la puntata del programma di Corrado Formigli in cui il critico d’arte lo ha amaramente rimproverato di aver trattato il tema delle ‘baby gang’ in maniera impropria.

Perché Sgarbi e Adriano Celentano si stanno rivolgendo insulti terribili

Durante un collegamento con lo studio di La7, infatti, Sgarbi ha dichiarato che ai giovani bisogna mostrare la bellezza e i valori, non show televisivi o film (riferendosi a Gomorra) che, a suo parere, esaltino la criminalità. A quel punto il presentatore ha chiuso il collegamento, lasciando il critico d’arte a inveire.

Poco dopo l’episodio TV, arriva il commento del ‘molleggiato (che ha da poco compiuto 80 anni): “In questa ‘fiera elettorale’, dove tutto si vende a buon mercato e chiunque è pronto a svenarsi per qualche voto in più, non poteva mancare un ‘urlatore’ come Sgarbis che, nonostante la sua dialettica, davvero invidiabile specie quando ci guida lungo i sentieri dell’ ARTE, spesso poi si perde a causa di quel suo carattere di MER*A. Carattere che lo sprofonda come un macigno nel mondo dei DEMENTI”.

La critica si chiude così: “Ma tu, Sgarbis, non puoi capire. (…) [La tv] per te rimarrà un lontano ricordo nessuno più ti inviterà. Fra l’altro, così facendo, fai del male anche alla destra. Che, a parte te, non mi sembra si comporti male“.

A segnare il secondo round nel litigio di Sgarbi e Adriano Celentano arriva, puntuale, la risposta di Vittorio: “Poverino. Anziano e orgogliosamente ignorante. Le persone consapevoli dicono fino all’ultimo giorno: Ancora imparo. Celentano è contento di essere ignorante, esalta il suo nipotino Di Maio (Luigi, del M5S, al fianco del quale il cantante è apertamente schierato, n.d.r.), che sbaglia i congiuntivi e crede che Ravenna sia in Emilia dove, a insaputa di Celentano e di Di Maio, è sepolto Dante”.

La violenta ‘arringa’ su Il Giornale continua: “Non gli dirò: capra!. Poverino Celentano: non ce la fa. Anche come profeta. Non appena, anziché farsi i ca*zi suoi, mi annuncia, come una maledizione la tv per te rimarrà un lontano ricordo… nessuno più ti inviterà, io mi sveglio la mattina e, senza sapere delle polemiche di Celentano, vengo inviato da Giletti a parlarne“.

Il motivo del litigio: la discussione sulle baby gang e il commento di Sgarbi su Formigli

Riguardo l’argomento di discussione, ovvero gli insulti di Sgarbi a Formigli e la sua opinione su Piazza Pulita, il critico commenta: “Io non tramonto. Tu, soffocato dal danaro, vivi solo di retorica, hai perso l’anima, l’autonomia di giudizio. Ti confesserò che ammiro più Ornella Vanoni di te. Ornella mi ha chiamato e mi ha dato ragione, dicendo letteralmente: I ragazzi non vivono più di letteratura e di bellezza, vivono di immagini, ne vengono influenzati. Mostrare l’ orrore della realtà genera orrore. È un contagio. Tu non sembri averlo capito. Non lo capisci. Formigli non è un eroe.”

E ancora, la chiosa: “Io sono felice di essere stron*o, come tu dici; ma lui è un conformista. Come te, come tanti, e non ha affatto rischiato la vita. Tu, avendo la memoria corta, hai dimenticato che io ho violato due embarghi nel 1998 e nel 2000. Io ho rischiato la vita, e non l’ ho fatto per vantarmene. Ma contro la violenza degli americani“