Da giorni tutti si stanno interrogando sull’identità della una nuova fidanzata di Bettarini, che compare con lui in foto insieme alla didascalia “C’è sempre in amore molta curiosità di scoprire…“. Purtroppo, infatti, il ritratto dei due piccioncini è stato amabilmente ‘decapitato’, e l’unico a figura intera è proprio l’ex inviato dell’Isola.

C’è chi è sicuro di aver individuato le belle forme di Elenoire Casalegno, chi invece fa altri nomi come Nicoletta Latini o addirittura Maddalena Corvaglia ( il che smentirebbe l’insinuzione del ritorno di fiamma tra Enzo Iacchetti e Maddalena Corvaglia, appunto).

La misteriosa fidanzata di Bettarini potrebbe arrivare in un momento di equilibrio

Nessun commento da parte dell’ex marito di Simona Ventura, che si è limitato a pubblicare questo scatto con una didascalia allusiva, probabilmente proprio per solleticare la curiosità del pubblico. Nel frattempo, fidanzata di Bettarini a parte, c’è stata un’altra voce molto insistente che riguarda la loro famiglia.

Si tratta, però, di Niccolò, il figlio 18enne dell’ex celebre coppia, che si diceva essere candidato ad essere uno dei prossimi concorrenti del GF Vip. In un’intervista al settimanale Vero suo padre ha però smentito tutto, e ha chiarito la sua opinione in merito: “Per Niccolò è ancora troppo presto. Ha 18 anni e mi piacerebbe che ci andasse non da figlio di ma per qualcosa che è riuscito a costruire da solo”.

Il rapporto con Simona Ventura

Anche il rapporto con la Ventura sembra essersi riappacificato dopo la tempesta delle dichiarazioni shock durante il GF vip del 2016: “Simona è la madre dei miei figli. Trovo giusto che i rapporti siano civili e ci sia collaborazione per essere dei buoni genitori. Non è semplice, devi imparare sul campo e non sempre riesce bene. Ma siamo uniti. Ci vuole complicità. Altrimenti i figli entrano nelle crepe come coltelli e se ne approfittano. E noi siamo sempre d’accordo su tutte le scelte che riguardano Niccolò e Giacomo”.

Insomma, dopo alti e bassi, Bettarini potrebbe aver deciso di rimettersi in gioco e trovare il vero amore. Chissà di chi si tratta?