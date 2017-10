13 CONDIVISI Condividi Tweet

La fidanzata di Marco Predolin minacciata a causa delle frasi omofobe pronunciate dall’ex conduttore al Grande Fratello Vip. Laura Fiini, compagna del concorrente del reality di Canale5, ha rivelato al settimanale Spy che quanto detto all’interno della Casa sta avendo conseguenze anche sulla sua vita privata.

Predolin ha sconvolto il GF Vip con le sue parole. “Non tutti i gay vogliono fare le donne, alcuni sono normali”, “Prendiamo Malgioglio e lo mettiamo sul rogo”, ha affermato durante le dirette del programma. Frasi che hanno scatenato gli utenti dei social ma non solo.

“Si è lasciato andare senza dar peso alle parole e dimenticandosi completamente delle telecamere”, ha spiegato Fiini in sua difesa. “Il problema è che lo ha fatto verso Malgioglio e non verso un eterosessuale, diversamente forse non avrebbe suscitato tutto questo clamore, ma Marco non ha pensato a questo perché in lui non c’è il pregiudizio e su questo che è cascato, credo lo ritenga un concorrente forte all’interno della casa. Non c’è dolo, ma c’è l’errore volontario”.

La fidanzata di Marco Predolin minacciata

“Ho ricevuto minacce per le parole del mio fidanzato”, ha poi rivelato Laura. “Ma di cosa stiamo parlando? È pur sempre il Grande Fratello, un reality, un gioco televisivo, non la vita reale. Chi ha offeso e umiliato il mio compagno, non lo conosce lontanamente. Mi fa molto tristezza tutto questo”.

“Se devo basarmi su ciò che leggo in giro, sembra che lo vogliano fuori, morto, out, distrutto”, ha concluso. “Ditemi voi se anche questi tipi di attacchi non meritano importanza. Ma Marco è una persona intelligente e razionale. Vedrete se la caverà. Lui se la cava sempre. Mi sembra tutto così esasperato”. Il video con i presunti e discussi insulti a Malgioglio è disponibile a questo link.