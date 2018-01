1 CONDIVISI Condividi Tweet

Record di ascolti per le sue ‘Meraviglie’ (5 milioni 682 mila spettatori e il 23,3 % di share), il popolo del web lo ha già proclamato ‘Re d’Italia’ e, tra i complimenti più frequenti, non si smette mai di ammirare il suo fascino: ma vi siete mai chiesti come sono i figli di Alberto Angela? Di certo l’eredità che portano non è da poco…

I figli di Alberto Angela: sui social spopolano le loro foto

Abbiamo visto un divertente servizio de Le Iene in cui il celebre divulgatore corona il sogno di un ragazzo omosessuale innamorato, e sappiamo che esiste una vera e propria fanbase del figlio di Piero Angela: le/gli Angelers.

Curiosando nel web nel tentativo di conoscere tutti gli aspetti del loro mito, i fan sono riusciti a scovare anche i due figli di Alberto Angela, Riccardo ed Edoardo- a cui si aggiunte Alessandro, l’ultimo arrivato. I due ragazzi sono classe 1998 e 1999, entrambi neo maggiorenni e già piccole web star su Instagram:

Intervistato da Diva e Donna, il padre dei ragazzi ha eccezionalmente rivelato qualche dettaglio della sua vita privata attraverso la descrizione della sua routine familiare: “La mattina? Due espressi, uno di seguito all’altro. Meglio se in compagnia della mia famiglia: quattro chiacchiere, qualche barzelletta con i figli e la giornata può cominciare. Quando sono all’estero mi porto sempre il caffè dall’Italia, non riesco a farne a meno, ovunque mi trovi”.

Insomma, un quadro che rende ancora più affascinante Alberto, ma che comincia a mettere in luce anche i giovanissini Edoardo e Riccardo, sui quali ancora non è stato diffuso nessun dettaglio circa la loro eventuale attitudine all’arte, alle scoperte o – più in generale – alla divulgazione scientifico-culturale. Chissà se tra loro tre (considerando anche il più piccolo, Alessandro), si nasconde il prossimo volto amato del piccolo schermo. Saranno pronti a raccogliere il testimone, se il papà deciderà di passarglielo?