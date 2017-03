18 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo le interviste, le accuse di sciacallaggio mediatico e il botta e risposta a distanza, la figlia di Anna Marchesini diffida il padre biologico Pasquale Valente. In seguito alle parole dell’uomo rilasciate a Barbara d’Urso (Paki aveva detto di voler provare ad instaurare con lei un rapporto), Virginia ha deciso di difendersi: prima presentando una denuncia in Procura e al Garante della Privacy, ora con una nota diffusa tramite il suo legale, l’avvocato Pietro Nicotera.

“Con riferimento alle puntate del 18 settembre 2016 e del 26 febbraio 2017 del programma ‘Domenica Live’ di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso e alle dichiarazioni rilasciate dal ‘mio padre biologico’ Pasquale Valente, lo diffido dall’occuparsi a qualsiasi titolo di me con dichiarazioni e prese di posizione”, ha scritto la figlia dell’attrice scomparsa lo scorso luglio. “Lo diffido inoltre dall’occuparsi della mia vita, dal momento che lui non solo non ne ha mai fatto parte ma ha cercato in tutti i modi di danneggiarla”.

“Sono pienamente padrona delle mie decisioni, scelgo io le persone da frequentare e coltivo con amore uno splendido ricordo della figura e degli insegnamenti di mia madre, l’unica, e sottolineo l’unica, che mi abbia cresciuta ed educata permettendomi di laurearmi con pieni voti e di continuare a studiare per il master che mi consentirà, spero, di realizzare la mia passione, quella della scrittura”, ha aggiunto. Vive benissimo così, Virginia, e lo ribadisce in conclusione della sua nota: “Il signor Valente è stato da me già denunciato per questi stessi motivi. Rappresento che non è mia intenzione rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito a questa vicenda oltre questa che sono stata costretta a fare per ristabilire la verità”.