La figlia di Dario Argento condannata a 4 mesi e 2mila euro di multa. Si è concluso così il processo che ha visto imputata Fiore Argento, la figlia del re del brivido e sorella maggiore di Asia. La condanna è arrivata per guida in stato di ebbrezza di fronte al giudice monocratico di Roma. La disavventura che ha visto protagonista la primogenita del maestro dell’horror risale al 2014.

All’alba del 13 aprile 2014, Fiorella si era messa alla guida della sua Mercedes dopo aver bevuto un bicchiere di troppo la sera precedente. Credeva di aver smaltito completamente la sbronza in poche ore. Non è stato così. Forse a causa di un colpo di sonno, la sua macchina era finita fuori strada. Era nella vettura da sola quando ha perso il controllo della sua Classe A, finendo contro un palo dell’Acea. Quasi subito era stata aiutata da un uomo che aveva avvisato i soccorsi.

Quando i vigili del gruppo Cassia erano arrivati sul posto, Fiore non c’era più. L’ambulanza l’aveva già trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale San Pietro, dove le analisi avevano evidenziato qualcosa di anomalo. La quantità di etanolo presente nel suo corpo era pari a 2,04 grammi per litro. Il suo tasso alcolemico era di gran lunga superiore al consentito (la normativa vigente indica in 0,5 g/litro la soglia da non superare per mettersi alla guida).

Pochi mesi dopo, la figlia di Dario era finita sotto processo per guida in stato di ebbrezza. Il processo si è ora concluso e le richieste del pm Andrea Iolis sono state accolte. La pena è stata sospesa per Fiore, nata nel 1970 dalla relazione fra Argento e Marisa Casale. Aveva solo 15 anni quando nel 1985 ha esordito sul grande schermo in Phenomena: interpretava Vera Brandt, la giovane turista svedese brutalmente uccisa da un misterioso killer in una baita desolata sui monti svizzeri. Dopo Demoni di Lamberto Bava e Trauma insieme alla sorella Asia, Fiorella ha deciso di abbandonare il mondo del cinema preferendo la carriera di stilista.