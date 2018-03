165 CONDIVISI Condividi Tweet

La figlia di Gigi D’Alessio attacca Anna Tatangelo e usa parole durissime per descrivere la pop star. Ilaria ha sempre sofferto molto la separazione tra suo padre e sua madre. Tatangelo e D’Alessio si erano incontrati nel febbraio 2005, ma la conferma della loro relazione era arrivata solo nel dicembre 2006. Lui all’epoca era ancora sposato con Carmela Barbato, da cui ha avuto tre figli: Claudio (1986), Ilaria (1992) e Luca (2003). La separazione ufficiale dalla moglie è arrivata solo nel 2014. Nel 2010 invece era nato Andrea, figlio di Anna e Gigi. Dopo la rottura ufficiale tra D’Alessio e Tatangelo, l’intervista che la cantante ha rilasciato al settimanale Vanity Fair ha mandato su tutte le furie Ilaria.

La figlia di Gigi D’Alessio attacca Anna Tatangelo

“Mi sentivo un arredo, una persona scontata dentro casa”, ha raccontato Anna Tatangelo. “Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente. Cucinavo per 20/30 persone”. Tatangelo chiarisce anche di avere stabilito un buon rapporto con Luca, Ilaria e Claudio. Ma la seconda figlia del cantante rivela invece il contrario. La 26enne, infatti, ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui ha replicato punto per punto alle lamentele di Anna e ha difeso a spada tratta il padre. Post che è poi stato rimosso perché “non rispetta le linee guida della comunità” del social network.

Ilaria D’Alessio, Instagram le rimuove il post

“Perché continuare a dire di avere un ottimo rapporto con i figli? Non è vero, non è mai stato vero”, aveva scritto Ilaria. “Sarebbe stato bello avercelo, una volta passati i rancori. Io ci ho provato! Più passavano gli anni e più mi rendevo conto che questa donna era davvero cattiva e non adatta per nulla alla spontaneità e alla vera semplicità della nostra famiglia. L’amore che nutro per mio padre è unico e indissolubile, io sono certa che lui sceglierà cosa è meglio per il suo animo buono e nel rispetto soprattutto di mio fratello Andrea (un angelo partorito da un diavolo ancora non me lo spiego). Quanto a te, smettila di dire cazz*te sulla vita di un uomo (un minimo di rispetto) e sul rapporto fantomatico che avresti con i figli perché non è vero!!! Non lo è!!!”.