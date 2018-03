8 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo che il suo post su Instagram (quello in cui attacca Anna Tatangelo definendola “cattiva” ) è stato rimosso a causa delle troppe segnalazioni, arriva un altro messaggio pubblico in cui la figlia di Gigi d’Alessio si scusa e motiva il suo amaro sfogo contro la (ormai ex) compagna del papà.

La figlia di Gigi d’Alessio si scusa per aver attaccato la Tatangelo e tenta di spiegare il motivo

La cantante di Cesa ha da poco confermato che l’idillio amoroso con il celebre partenopeo è ormai finito: “Litigavamo più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte”, ha raccontato a Vanity Fair nelle scorse settimane.

A seguito dell’ufficializzazione della notizia, Ilaria d’Alessio ha voluto commentare la vicenda a suo modo, prendendo le difese del padre soprattutto per quello che riguarda l’atmosfera familiare che si era venuta a creare negli ultimi tempi: “ Più passavano gli anni e più mi rendevo conto che questa donna era davvero cattiva – ha scritto la ragazza sui social -e non adatta per nulla alla spontaneità e alla vera semplicità della nostra famiglia. L’amore che nutro per mio padre è unico e indissolubile, io sono certa che lui sceglierà cosa è meglio per il suo animo buono e nel rispetto soprattutto di mio fratello Andrea (un angelo partorito da un diavolo ancora non me lo spiego)”.

Per la serie, “I panni sporchi si lavano in famiglia”: le parole di Ilaria d’Alessio

Parole che hanno fatto immediatamente il giro della rete, finché Instagram non ha disattivato il post, spingendo ad un nuovo messaggio in cui la figlia di Gigi d’Alessio si scusa per essere stata così diretta:

“La mia reazione è stata quella di una figlia innamorata davvero del proprio padre. Mi dispiace di aver alzato un polverone immenso e aver utilizzato termini molto poco carini.

Sono questioni comuni a tante famiglie.

Buona domenica a tutti.“