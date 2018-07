505 CONDIVISI Condividi Tweet

La figlia di Morgan e Asia Argento imbratta i bus Atac, si scatta un selfie e lo posta sui social. Sembra qualcosa di innocuo, il gesto di ribellione di un’adolescente. Ma dal momento che la ragazza in questione si chiama Anna Lou Castoldi ed è la 17enne nata dalla relazione tra il cantante e l’attrice, si scatena un putiferio. Anna Lou si presenta come una ragazza “dark ma sensibile” e sfoggia un invidiabile look gothic punk.

Figlia di Morgan e Asia Argento imbratta i bus Atac

In alcune Instagram Stories ha raccontato di come imbratta con delle scritte i sedili dei mezzi Atac. “Imbrattato”, scrive a corredo delle immagini. Il suo gesto, tuttavia, non è passato inosservato. Questo comportamento è stato segnalato alle autorità romane dalla pagina “Roma fa schifo”, che nel pubblicare su Facebook la notizia ha scritto: “A Roma l’atmosfera di abbandono e impunità è tale che anche se sei un personaggio pubblico, puoi permetterti di danneggiare quello che è di tutti e vantartene sui social media”. Il fatto che scrivere sui sedili renda la giovane Castoldi particolarmente fiera ha favorito una pioggia di critiche in Rete.

Asia Argento, figlia Anna Lou scatena critiche sui social

“Anello al naso, pupille come una testa di ago da cucito, sguardo vitreo, occhi rossi: non vi dice niente?” è uno dei tanti commenti apparsi sul web. “In questi casi addebitare al vandalo il decuplo dei costi per il ripristino del bene danneggiato” chiedono in tanti. “Troppo facile pagare per il danno, 100 ore di lavori socialmente utili e pulizia dei bus: se pagano mamma o papà non serve a nulla” la richiesta di altre parti. Molti, tuttavia, hanno assolto Anna Lou, a lungo al centro di una battaglia legale fra i due genitori Asia Argento e Morgan, su custodia e mantenimento della ragazza.