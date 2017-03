90 CONDIVISI Condividi Tweet

Le polemiche per la chiusura di Parliamone… Sabato non accennano a finire e ora la figlia di Paola Perego insulta Monica Maggioni via social. Giulia Carnevale, 23 anni e una laurea in Economia, ha espresso su Facebook un parere al veleno nei confronti della presidentessa della Rai, colpevole di aver cancellato il programma di mamma Paola senza neanche averlo visto.

Giulia, nata dal matrimonio della Perego con l’ex calciatore Andrea Carnevale, in passato non ha avuto buoni rapporti con la madre. Complice la separazione tra i genitori e il matrimonio tra la mamma e il suo agente Lucio Presta nel 2011, le due si erano progressivamente allontanate. Ora la controversa vicenda che vede coinvolta la conduttrice sembra almeno averle riavvicinate.

Social, la figlia di Paola Perego insulta Monica Maggioni

“IGNORANZA. E pensare che ce ne sono tanti di problemi in questo paese… talmente tutti interessati che giornali e politici parlano di queste cazzate. VERGOGNA!”, ha scritto Giulia in un primo messaggio. Qualche ora dopo, ancora più piccata, ha rincarato la dose: “Chiedere scusa senza neanche aver visto e dichiararlo non ha prezzo. Alla presidenza Rai le pecore che tolgono il lavoro a decine di persone dal giorno alla notte per aver visto dai siti. MAGGIONI SEI UN MITO!”.