Le figlie di Eva Henger minacciate di morte in seguito al droga-gate esploso all’Isola dei Famosi. È quanto ha rivelato Massimiliano Caroletti, marito dell’ex attrice a luci rosse, ai microfoni di Striscia la Notizia.

“Noi non vogliamo andare contro al regolamento”, ha dichiarato Caroletti al tg satirico di Canale 5. “Sto cercando di far capire a Magnolia (la società di produzione del reality, ndr) che Eva, dopo le pesantissime rivelazioni fatte in trasmissione, ha bisogno di parlare con un legale per sapere a cosa va incontro se stasera dovesse rilasciare altre dichiarazioni”.

“È un diritto inalienabile di qualunque cittadino italiano. Abbiamo tentato fino a stamattina, ma non hanno acconsentito”, ha aggiunto. Nei giorni scorsi, l’uomo aveva negato l’insabbiamento trapelato da alcune indiscrezioni di stampa. “Io ho incontrato mia moglie all’aeroporto, un minuto per darle un bacio, e mi ha detto che la produzione l’avrebbe fatta parlare con me e con l’avvocato prima della messa in onda del programma. Poi l’hanno messa su un furgone e questo non è avvenuto”.

“Questo non è più un gioco”, ha specificato. “Si sta parlando di ben altro, dato che sono arrivate anche minacce di morte. Ho gente che mi aspetta davanti all’hotel, ho dovuto chiamare due volte la sicurezza, e nostra figlia Mercedesz l’altra sera ha avuto bisogno della scorta armata. Non possiamo vivere così per un gioco”.

Dal suo canto, Eva Henger sulla droga di Francesco Monte ha spiegato di aver agito per evitare “12 anni di reclusione in Honduras”. “All’inizio non ero sicura che la marijuana fosse stata consumata. Ci ho pensato molto e non è vero che nessuno abbia fatto notare la cosa”, ha detto l’ex naufraga nella terza puntata del reality.

“Dalle immagini che abbiamo e da quello che ci ha riferito la produzione, non abbiamo nessuna prova”, ha controbattuto Alessia Marcuzzi. Insomma, il mistero si infittisce. Anche perché Monte, che ha lascito l’Isola “per tutelare i miei diritti e la mia persona”, continua a professarsi innocente. Il video di Massimiliano Caroletti è disponibile sul sito di Striscia la Notizia.